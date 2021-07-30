 河南洪灾内涝导致302人遇难 | 科技环境 | DW | 02.08.2021

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科技环境

河南洪灾内涝导致302人遇难

中国河南省自上月中旬发生洪灾以来，已有三百多人丧生，50人仍处在失联状态。京广路隧道6人遇难。

China Zhengzhou | Hochwasser | Überschwemmte Straße

郑州市内洪水中报废的汽车

DW.COM

不论是想要用空拍机摄影或是新闻记录还是地方信息，只要跟洪灾死亡数字相关的讯息都特别敏感，在官方的严加防控之中。

郑州地铁五号线“7.20事件”的死者迎来了中国传统文化中的“头七”，也就是死者亡灵“回家”的日子。地方政府在阻碍民众悼念死者的同时，最高政治层发出了不同的声音。

（德国之声中文网） 据河南省政府防汛救灾新闻发布会通报，河南特大洪涝灾害截止到8月1日共造成302人遇难，50人失踪。其中，郑州市遇难292人，失踪47人。

据新浪财经继续跟进的数字，郑州因洪水、泥石流导致189人遇难；因房屋倒塌导致54人遇难；因地下室、车库、地下管廊等地下空间溺亡39人，其中包括大家关注的地铁5号线14人遇难，京广路隧道6人遇难；另有其他遇难者10人。

除郑州外，新乡市遇难7人，失踪3人；平顶山市遇难2 人；漯河市遇难1人。河南全省共有150个县（市、区）、1663个乡镇、1453.16万人受灾。

河南省本次受到暴雨洪灾影响后，死亡人数有多少是人们最关心的话题，也因此凸显了这个数字的敏感性。中国媒体曾报道，郑州京广路隧道发现了200多辆被洪水浸泡的汽车残骸。这一发现引起了人们对车内司机及乘客是否及时脱险产生疑问，想知道隧道事故造成的伤亡数字与事发经过。

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河南连日暴雨 灾情严重

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    大水冲破防水墙

    中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    历史罕见的超强降雨

    据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    部分地区停电

    城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    百万受灾人口 25人丧生

    周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    天气预报有偏差

    气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    驰援力量赶到

    周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    企业捐款超过10亿元

    洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    千年一遇？

    此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。


(综合报道)

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