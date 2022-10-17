河南汝州女孩之死让人质疑"一切为了人民健康"

（德国之声中文网）河南省汝州市一名14岁的初中女孩疑似在隔离点发烧，后送医抢救无效于10月18日凌晨离世。

根据网上平台知乎，女孩的父亲郭先生透露，经医生诊断，其女儿因高烧引发的肺水肿和脑炎而死亡。

据郭先生回忆，因疫情防控需要，10月14日凌晨，他们一家人被转运至汝州市万基高中进行集中隔离。女儿16日下午开始发烧，吃了退烧药，烧退了，但是17号上午又开始发烧了。

10月17日中午14时许，其女儿的病情已经恶化，"那时就开始浑身抽搐、发抖、说胡话，人都迷迷糊糊、没有意识了。"

郭先生表示，"我们向隔离点负责人反映了，但没人管。那边说没有医生，只有个护士。"郭先生称，在多方反映下，其女儿当晚终于被送医救治。"我们打120、110，电话都打不进去。后来隔离点给联系上了，17号晚上7点多，我女儿被拉到汝州市第四人民医院进行抢救。"

18日早上3点半左右，女孩在医院病逝。

郭先生说，"医生说脑炎也不好治，但是耽误了病情。及时发现的话，估计孩子还走不了。"

在华语网络上还流传一段短片，上面1名女孩裹着棉被，躺在床上剧烈抽搐，一名老年妇女在她身边照看着。

无论郭先生的叙述以及网上流传的视频，德国之声均无法从独立第三方判断其真伪。

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

在中国社媒上，有人问"谁是人民？"

中国官媒上查不到有关汝州少女的信息。微博上有人呼吁政府公布该事件真相。

坐家-五味俱全写道： 关注#汝州#疫情，关注#汝州女孩# 事件。希望能有更多的细节和详情公布，事情真相如何，如果存在相关违规行为，也希望能予以严惩！#河南汝州女孩隔离点去世# #汝州市岁少女40度高烧死亡# ​

大写的KWOK提出一系列问题希望解答：

更可恶的是藏的这么严实，只看纸面数据平顶山都是零新增，请汝州本地人说一下到底如何？为什么一个零新增，防控压力不大的城市如临大敌的一样这么多封控区？甚至一个女孩看病都没有医生顾得上？

即便是封控，那集中医学隔离观察的隔离点也该有医生吧，那又为什么又要耽误两天不给人看病？一个又一个疑问请相关人士出来解答！

在新浪微博还能读到这些相关的评论：

心静如水xtxt: 隔离的目的是什么，是为了老人小孩，救救孩子吧！

加油娜娜_: 人们是生病了需要救治，不是变成僵尸了，需要消灭……

守静笃007: "一切为了人民的健康"，如果是以牺牲一部分人的健康和生命为代价，这算不算是谎言和欺骗？

zq-linda: 这年头，封控区➕生病＝死亡

风清扬gmail: 谁是人民？

雾月_Lee：刚看到昨天河南那个隔离发烧去世的小女孩，触目惊心，这场人祸是没完了。 ​

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。