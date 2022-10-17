 河南汝州女孩之死让人质疑″一切为了人民健康″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

河南汝州女孩之死让人质疑"一切为了人民健康"

动态清零政策在上海封城期间已广为诟病，现在河南汝州一女初中生在隔离中因耽误就医而身亡。在受到管控的社交媒体上有人问，一切为了人民的健康，但究竟谁是人民？

今年6月上海徐汇区一个被封控的小区

今年6月上海徐汇区一个被封控的小区

（德国之声中文网）河南省汝州市一名14岁的初中女孩疑似在隔离点发烧，后送医抢救无效于10月18日凌晨离世。

根据网上平台知乎，女孩的父亲郭先生透露，经医生诊断，其女儿因高烧引发的肺水肿和脑炎而死亡。

据郭先生回忆，因疫情防控需要，10月14日凌晨，他们一家人被转运至汝州市万基高中进行集中隔离。女儿16日下午开始发烧，吃了退烧药，烧退了，但是17号上午又开始发烧了。

10月17日中午14时许，其女儿的病情已经恶化，"那时就开始浑身抽搐、发抖、说胡话，人都迷迷糊糊、没有意识了。"

郭先生表示，"我们向隔离点负责人反映了，但没人管。那边说没有医生，只有个护士。"郭先生称，在多方反映下，其女儿当晚终于被送医救治。"我们打120、110，电话都打不进去。后来隔离点给联系上了，17号晚上7点多，我女儿被拉到汝州市第四人民医院进行抢救。"

18日早上3点半左右，女孩在医院病逝。

郭先生说，"医生说脑炎也不好治，但是耽误了病情。及时发现的话，估计孩子还走不了。"

在华语网络上还流传一段短片，上面1名女孩裹着棉被，躺在床上剧烈抽搐，一名老年妇女在她身边照看着。

无论郭先生的叙述以及网上流传的视频，德国之声均无法从独立第三方判断其真伪。

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

在中国社媒上，有人问"谁是人民？"

中国官媒上查不到有关汝州少女的信息。微博上有人呼吁政府公布该事件真相。

坐家-五味俱全写道： 关注#汝州#疫情，关注#汝州女孩# 事件。希望能有更多的细节和详情公布，事情真相如何，如果存在相关违规行为，也希望能予以严惩！#河南汝州女孩隔离点去世# #汝州市岁少女40度高烧死亡# ​

大写的KWOK提出一系列问题希望解答：

更可恶的是藏的这么严实，只看纸面数据平顶山都是零新增，请汝州本地人说一下到底如何？为什么一个零新增，防控压力不大的城市如临大敌的一样这么多封控区？甚至一个女孩看病都没有医生顾得上？

即便是封控，那集中医学隔离观察的隔离点也该有医生吧，那又为什么又要耽误两天不给人看病？一个又一个疑问请相关人士出来解答！

在新浪微博还能读到这些相关的评论：

心静如水xtxt: 隔离的目的是什么，是为了老人小孩，救救孩子吧！

加油娜娜_: 人们是生病了需要救治，不是变成僵尸了，需要消灭……

守静笃007: "一切为了人民的健康"，如果是以牺牲一部分人的健康和生命为代价，这算不算是谎言和欺骗？

zq-linda: 这年头，封控区➕生病＝死亡

风清扬gmail: 谁是人民？

雾月_Lee：刚看到昨天河南那个隔离发烧去世的小女孩，触目惊心，这场人祸是没完了。 ​

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Pedestrians walk past the skyline of the city's financial district in Shanghai on October 8, 2010. China is expected to overtake Japan as the second wealthiest country in the world by 2015 on the back of rapid economic growth and strong domestic consumption, a report said on October 8. AFP PHOTO/Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

中国统计局推迟发布第三季度经济增长数据 17.10.2022

尽管国家发展改革委副主任今天在二十大会议上表示中国第三季度经济明显回升，但根据中国国家统计局的信息发布日程表显示，第三季度的经济增长数据将延后发布。

TOPSHOT - A health worker makes a heart with her hands while waiting to take swab samples from people in the Jing' an district of Shanghai on May 31, 2022, as the city prepares to lift more curbs after two months of heavy-handed restrictions. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

二十大开幕之际 中国官媒再挺清零政策 10.10.2022

在外界纷纷猜测中共二十大过后，中国可能会放松严苛的新冠管控措施，重新向世界打开国门的同时，官媒《人民日报》近日的一篇文章浇灭很多人的希望。

TOPSHOT - People walk past a poster featuring Chinese President Xi Jinping with a slogan reading Chinese Dream, People's Dream beside a road in Beijing on October 16, 2017. As Chinese leader Xi Jinping prepares to embark on a second five-year term this week, the impulsive leaders of North Korea and the United States could spoil his party. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

习近平在“清零”运动中走向第三个任期 15.10.2022

中共二十大将于10月16日开幕，会期至10月22日。有中国问题专家认为，二十大召开前，“一切都已经安排好了，因为在各派达成一致之前，大会不会举行”。可能打破惯例的权力构架让专家们更难猜想。

广告

媒体看中国

Chinas Macht

德语媒体：科技要为专制服务

习近平的中共二十大报告中，共使用了45次“科学技术”一词，强调科技是第一生产力，是实现强国梦的重要基础。但过去几年当中，中国高科技企业的境遇，似乎并不容乐观。  