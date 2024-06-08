河南村镇银行诈骗案 受害者艰难的维权路

（德国之声中文网）没想到，这位来自长沙的小企业主，竟再也没有回家。路透社获得的视频资料显示，欧阳云当时参加了郑州火车站前的一次有数十人的抗议集会，他们都是一起中国银行丑闻的受害者。他们高喊"河南银行，还我存款"等口号。

两名了解内幕的人对路透社表示，示威者当时在街头游行了大约30分钟，突然出现一群不明身份者，有人发出"收网"的指令后，这些男子将示威者拖进一辆大巴，并将他们送到了警察局。

两名知情者表示，被关押期间，伙食很差，睡眠严重不足，大多数人在被关押数天之后获得释放，但欧阳云和其他两名被骗的储户却一直被郑州警方关押。

路透社报道称，河南省公安厅和中国公安部均拒绝就有关银行丑闻受害者被拘捕关押的情况做出回应。大约2022年传出了银行暴雷的丑闻，四家河南银行卷入了一起涉及42亿美元的银行诈骗案，有大约60万人的储蓄遭受损失，中国地方银行系统的稳定性开始引起了一些分析师的质疑。

两名分析人士对路透社表示，银行暴雷以及与之相关的抗议活动，同中国经济的疲软并无直接关系，但欧阳云等人的遭遇也许反映出了当局对金融困境引发的不满情绪高度敏感。分析人士称，经济纠纷引发的抗议活动中，通常当事人被关押数天之后就会被释放。相比之下，对政治事件抗议者的处罚则要严厉得多。

聚焦中国人权状况的民间组织"保护卫士"的达林（ Peter Dahlin）表示："仅仅因为参加了一次和平抗议，就被关押四个月之久，这足以说明当局已经无力应对日趋严重的各类危机。"

经济纠纷抗议活动激增

总部设在华盛顿的"自由之家"下属的"中国异议监测"项目表示，2023年第四季度，中国因经济纠纷引发的抗议活动激增127%，多达805起。这其中包括讨薪、烂尾楼业主以及资金被骗的投资者和退休人员。

位于香港、聚焦中国的独立研究机构"东方资本研究" （Orient Capital Research）的经理克利尔（ Andrew Collier）表示："鉴于不满情绪日益高涨，中央政府正在努力将任何抗议活动扼杀在萌芽状态，以防经济下滑引爆更大规模的动荡。"

河南四家涉事银行都没有就路透社的置评请求做出回应。银行诈骗案刚刚曝光时，这些银行曾在网上发布告示，要求"银行业务出现异常"的客户进行登记。

中国银行业最高监管机构 - 国家金融管理总局也没有就路透社关于这起银行诈骗案及其调查进展的问询做出回应。

食物发霉 睡眠受限

两名当事人对路透社表示，抗议者在郑州被拘捕，关押26个小时之后，警方才为他们提供食物：一些已经发霉的馒头。一些被拘留的人会在凌晨一时至五时期间被叫醒传讯，甚至有人被带上了手铐和脚镣。

按照中国国务院发布的规定，拘留期间，必须为当事人提供食物和饮料，而且不得进行体罚。河南省的相关规定也宣称，必须为被拘留者提供安全卫生的食物。

一同被拘留的抗议者当中，大多数人在数天之后重获自由。但欧阳云、施建建（音）以及胡伟明（音）等三人，则一直渺无音信。

欧阳云的家人曾试图打听他的下落，但无论致电致信，郑州警方都不予回应。他们甚至一度认为，欧阳云已经死了。

尽管欧阳云是二月九日被抓的，但警方发布的逮捕通知书上的日期却是3月19日。

根据警方的逮捕令，欧阳云和施建建（音）均被控寻衅滋事，这是中国当局对付抗议者的惯用罪名。

施的家人也很担心他的健康。根据医生今年一月的诊断，施建建患有糖尿病，而在得知钱财被骗后，他还患上了抑郁症。

同时被捕的胡伟明也是一名小企业主。知情者对路透社表示，胡伟明在这起银行诈骗丑闻中，损失了全部家产，而她被关押期间，她的父亲也已因病去世。

不明身份者将抗议人群带离现场。 图像来源: REUTERS

储户的血汗钱

按照中国官方的说法，这是河南四家村镇银行的股东-新财富集团同银行部分不法员工内外勾结而实施的一起复杂的金融诈骗案件。根据官方资料，新财富集团已经于2022年被注销，注销时也未就诈骗丑闻发布声明。

在储户的强烈抗议下，当地政府已对许多受骗的小储户进行了赔偿。不过知情者对路透社表示，仍有一千多人没有得到赔偿。同目前被关押在郑州的三人一样，很多储户来自河南省以外，他们当初被银行开出的优惠条件所吸引，在涉事银行中存入了大笔款项。

2022年7月，中央纪检委宣布，中国人民银行河南分行一名官员涉嫌违纪正接受调查。今年二月，河南驻马店中级人民法院在微信官号上宣布，同新财富诈骗案相关的五名被告，分别被判处14年半至16年半的监禁，并处于高额罚金。

直到今天，欧阳云、施建建以及胡伟明的家人仍不清楚，他们三人是否会被追究刑事责任，而其他受骗储户则仍在继续未索回存款而努力。

一名受骗储户说："这是我们全家的血汗钱，我们绝不会放弃。"

（路透社）

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