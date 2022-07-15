 河南村镇银行案：234人被捕 资金垫付继续 | 经济纵横 | DW | 30.08.2022

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经济纵横

河南村镇银行案：234人被捕 资金垫付继续

根据当地警方通报，河南村镇银行案已经有234名嫌疑人被捕。金融监管机构对储户的资金垫付也在继续进行。彭博社分析指出，在中共二十大召开之前，北京将社会稳定视为头等要务。

7月10日在郑州抗议的民众

7月10日在郑州抗议的民众

（德国之声中文网）围绕河南村镇银行案，警方已经逮捕了234名犯罪嫌疑人。根据河南省许昌市公安局发布的通报，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。

法新社报道指出，这是中国近期最大的银行丑闻事件之一，并且引发了罕见的大规模抗议活动，严重打击了人们对于该国金融体系的信心。今年4月，河南的四家村镇银行暂停提取现金，冻结了数十万储户的资金，从而引发抗议活动，部分情况下甚至升级为暴力事件。

7月10日，在中国人民银行郑州支行门外示威的储户

7月10日，在中国人民银行郑州支行门外示威的储户

警方的通报显示，该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

延伸阅读：河南：“天降红码”与“维稳焦虑”

根据河南银保监局、河南省地方金融监管局的公告，从周二（8月30日）起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元的开始垫付，40万元以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。

据“财新网”报道，此次已经是相关银行储户的最后一批垫付行动，此前河南、安徽先后发布六期公告，分别对5万元以下、5-10万元、10-15万元、15-25万元、25-35万元、35-40万元的客户实施垫付。而对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。

中国河南储户维权现场爆发冲突

7月10日，河南警方曾经通报称，2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用金融平台进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，并且删改数据、屏蔽瞒报，涉嫌多种严重犯罪。

对于对当地监管部门干部的问责、查处也在继续进行。此前已经有河南银保监局、开封银保监分局、信阳银保监分局、河南监管局的多名干部先后落马。

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河南村镇银行暴雷事件中，大量中国网民向美国驻华大使馆留言求救。时评人长平指出，从辱骂“境外势力”到主动求救，需要跨越的沟壑并没有想象中那么大。

先是河南储户无法取钱，然后是烂尾楼业主拒绝还贷，现在又是多地储户银行储蓄卡被冻结，只能存钱无法取钱——疫情压力下的中国金融系统，正在面临前所未有的流动性危机。

法新社指出，中国政府近来致力于抑制房地产市场泡沫和债务问题，中国的村镇银行领域也受到打击。而这场大规模的金融诈骗犯罪使得公众对于中国金融体系的信心严重受挫，而在7月10日郑州爆发储户抗议事件之后，部分维权人士遭警方带走时受到粗暴对待。

“彭博社”分析称，在今秋中共二十大召开前，保证社会稳定被北京视为头等要务，尤其在经济增速放缓、疫情带来的各种封锁和限制以及房地产市场危机等问题给民众带来困扰的背景下。

中国的村镇银行体系由大约3800家银行组成，多年来北京一直在试图根除这一系统中存在的问题。中国政府已经筹集了第一批总额为646亿元人民币的稳定基金，用来救助陷入困境的金融机构。

（法新社、财新网、彭博社）
 

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