河南村鎮銀行弊案延燒 3000儲戶維權爆流血衝突

（德國之聲中文網）中國河南省村鎮銀行因大批儲戶無法取出存款，約3000人週日（7月11日）在河南鄭州拉起重重布條，動員抗議。根據美聯社報導，大群憤怒的銀行儲戶在現場與警察對峙，部分維權人士遭警方帶走時受到粗暴對待。

根據現場流出的多張照片可見，大批人群在中國人民銀行一家分行入口處的台階上舉起布條。白色布條寫道：「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「樓陽生有通天關係就可以辦訓誡中心、無訪村、賦紅碼？」、「反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」等。

樓陽生為中共河南省委書記、河南省人大常委會主任，中共第十九屆中央委員。河南村鎮銀行弊案之所以受到廣泛關注，部分原因是早些時候，有民眾指控官方試圖透過賦予健康碼紅碼的方式，阻止儲戶出行維權。

事件經過

綜合多家媒體報導，鄭州週日的儲戶維權行動是在當日清晨5點開始。大批儲戶與民眾集結在中國人民銀行鄭州支行外，希望拿回「消失」的存款。

一名來自山東的張姓婦女向美聯社表示：「我們今天來了，是想拿回我們的儲蓄，我家裡有老人和孩子，無法提領存款已經嚴重影響了我的生活。」

據張姓婦女稱，清晨時分警察已封鎖了街道。到上午8點，警方開始在另一側集結。一名銀行業監管人員和一名地方政府官員來到現場，試圖與人群交談。張和另一位來自北京的楊姓抗議者告訴美聯社，他們以前就聽過這些官員說的話，不相信他們所說。

抗議現場除了身穿制服的警察外，還有穿著T恤的不明人士組成圍阻群眾的保安人鏈。隨後，警察從車輛上使用擴音器向抗議者宣布，他們是「非法集會」，如果不離開將被拘留和罰款。

上午10點左右，穿T恤的不明人士衝向抗議人群，驅散了他們。根據社交媒體上流傳的多個影片顯示，雙方現場爆發流血衝突，抗議者被身著白色或黑色普通T恤的保安團隊推擠、推下樓梯，或遭到暴力拉扯與毆打，場面混亂。不明便衣人士亦在向人群衝鋒時，被水瓶和其他物品丟擲。目前尚不確定這些便衣人士的具體身份。

張女士稱，她看到有婦女被拖下銀行門口的樓梯，她自己也被毆打。據她所說，她質問警方：「你為什麽打我？」警方回答：「打妳有什麽錯？」

楊姓抗議者則表示，自己遭到兩名保安人士毆打，其中一人從樓梯上摔下來，在混亂中誤以為是楊打了他或推了他。他說：「雖然反覆抗議和示威不一定有很大的影響，但我認為如果更多的人了解我們，理解或同情我們，還是有幫助的。」

根據美聯社報導，抗議者隨後被送往不同的地點。張女士說，他們被迫簽署了一份保證書，保證他們不會再聚集。美聯社試圖致電鄭州市和河南省警方，但皆無人接聽。

週日稍晚，河南銀行業監管機構在其網站上發布了一份簡短通知，稱當局正在加快對其中4家銀行的客戶資金進行核查，並制定解決計劃，以保護公眾權益。

根據《端傳媒》報導，河南警方也在週日深夜發布通告，稱近期又抓獲幾名嫌犯，他們透過多家公司控制數家村鎮銀行，通過網路平台非法轉移資金。警方稱「查封、扣押、凍結」了一批涉案資金和資產，但未透露金額。

勾結黑社會？

根據《中央社》報導，河南村鎮銀行弊案可能涉及400億人民幣存款資金。今年4月以來，河南及鄰近的安徽省有6家村鎮銀行的儲戶發現，在媒體報導這些銀行的母公司負責人，因金融犯罪而逃亡並被通緝後，他們無法提取自己的存款；6月，有儲戶前往河南希望取回存款，但卻被賦予健康碼紅碼，無法出行，當時引發極大爭議。

事後，中國官媒對此嚴詞批評，鄭州市隨後發布問責通報，將市政法委常務副書記等官員撤職，但事件仍持續延燒。

週日維權流血事件爆發後，中國許多輿論深感震驚。許多論質疑，這些身分不明的便衣人士是否為黑社會，背後又是否涉及與官方勾結。中國當局隨即封鎖消息。中國社交平台微博上的有關話題也陸續遭到刪除，但實時搜索仍有部分文章可見。

一名帳號名為「TatamCa」稱：「#河南鄭州人民銀行打人#這一條條刪掉的詞條 就是我對國家信任的一點點流失」另一名「NDY-E 」則稱：「真是要吐了，唐山事件眾多受害者發聲後後，各省各市各區各縣到底還有多少黑惡勢力地頭蛇？ 」

（美聯社、端傳媒、中央社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。