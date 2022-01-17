 河南县长警告勿“恶意返乡” 被批过度防疫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2022

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时政风云

河南县长警告勿“恶意返乡” 被批过度防疫

河南一位县长布置防疫工作，要求对从中高风险地区返乡民众“先隔离再拘留”，拒绝“恶意返乡”的视频，近日中国网络上被热议，遭到官媒和网友的一致炮轰。

China Provinz Hebei Coronavirus

（德国之声中文网）中国在疫情此起彼伏之中迎来春节前的人员流动高潮。本来就相当严格的防疫措施又被各地官员层次加码。1月20日，河南省周口市郸城县县长董鸿在一次会议上讲话的视频片段被放上网后，掀起激烈讨论。

“凡是中高风险地区试图返回，不讲你有没有疫苗接种证明，不讲你有没有48小时核酸检测……”，董鸿在会议发言时声色俱厉地说：“你只要返回，先隔离再拘留。”这位官员在网上遭到大量的批评。

视频发布的当天，董鸿就对媒体回应称，网传视频经过剪辑，不完整。他强调当时说的是：“凡是不遵守省市县疫情防控规定，不听劝阻，恶意返乡的，只要返回先隔离再拘留。说这个话的目的，是保证群众安全。” 他抱怨“不听劝阻、恶意返乡”的话被剪调。但这一解释反而引起更多愤怒的反应。

“恶意上访，恶意揣测，恶意造谣，恶意说话，恶意呼吸，恶意活着……”；“我出生在这个社会简直就是恶意投胎啊”； “一场疫情把中国某些地方官员的能力显现的是清清楚楚，明明白白”；“不听劝阻，返乡就拘留？这是那条法律规定的？县长还振振有辞说剪掉了不听劝阻恶意返乡，谁给你理直气壮的自信？

还有网友用余光中的《乡愁》里的名句调侃：“以前的乡愁，是一张火车票，我在这头，家乡在那头。现在的乡愁，是先隔离，再拘留。”

防病毒还是防民众？

舆情之下，多家官方媒体也纷纷对这位县长的说法提出批评。搜狐网发布署名评论称“回家过年的理由只有一种，哪有什么‘恶意返乡’”；况且“拘留是对人身自由的强制措施，必须严格按照法律程序，不是一句话说了算”。 第一财经快评也指“恶意返乡”说法是对法律法规的“恶意曲解”。 《新华每日电讯》：的评论写道：“无论是返乡还是留驻，每一个脚步都需要被善待”。

另据媒体报道，在董鸿在讲话被披露前的1月17日，郸城县拘留了（先隔离再拘留）从上海静安区返乡的王某某，认为他从中高风险地区返回，没有向当地村干部报备，但是该村民返乡之时上海静安区尚未爆发疫情。这说明该县已经在擅自给防疫规定加码。

按照周口市目前的规定，对所有来自中高风险地区所在县（市、区）人员落实“14+7”措施，低风险地区来（返）人员，则仅需报备+居家健康检测等。

China I Coronavirus in Peking

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但看来实际上，在春运开始后，由核酸阴性证明、健康码绿码及行程码构成的出行标准配置，到了一些地方，已不足以作为回乡的“通行证”。地方官员可能以粗暴手段随意加码。

例如有媒体报道，一名哈尔滨居民近日从北京海淀返乡，尽管持有48小时内核酸检测阴性报告和“龙江健康码”绿码，仍被工作人员劝离，称否则要强制集中隔离。报道称此类遭遇不是个例，“过度防疫”现象近期在各地多有发生。

在分析这一现象的背景时，搜狐的评论指出：“事实一再表明，在防疫政策上层层加码，并不会让基层官员失去什么；相反，一旦防疫有了病例，可能就会被问责。面对如此显著的后果，基层官员当然会倾向于架屋叠床的做加法。……防疫上的严防死守，其目标对象，可能就会从‘防病毒’滑向‘防民众’。”

 

（综合报道）

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