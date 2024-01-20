河南南阳一学校火灾致13人遇难

（德国之声中文网）据中国官媒新华社周六（1月20日）报道，周五夜间，河南省南阳市方城县独树镇砚山铺村英才学校宿舍发生火灾，造成13人遇难，一人受伤，涉事学校负责人已被控制。新华社的报道里未提及遇难人员中有几名学生。同为官媒的"央广网"则在相关报道中具体指出，事故造成13名学生遇难，一名学生受伤。

"央广网"的记者还列出了以下疑问：15名学生一个寝室，是否存在安全出口不畅通的问题？火灾初期应急措施是否及时？学校是否有足够的灭火器材，并在火灾初期采取了有效的应急措施？学校的火灾演练情况如何，是否定期进行演练，师生是否熟悉应对程序？当晚11点前发生的火情，学校有没有安全巡查制度？有没有老师陪寝？"

宿舍门被锁？

"澎湃新闻"和《扬子晚报》则报道，一名自称是该学校毕业生透露，在学生晚上睡觉期间，宿舍是被锁起来的。然而，"澎湃新闻"的相关文章已被删除。《扬子晚报》文章下，"宿舍被锁起来"的标题引起热烈讨论。其中"这一锁，把生命给锁没了，真是悲哀!"的感慨引起广泛共鸣。还有人回忆："我高中时住校，门就是锁起来的。有一次着火，好多人从2楼窗户跳下去。后来再也没锁过门。"亦有人提问："门被锁起来，到底是宿舍大门还是宿舍房间门？学校的话宿舍大门锁起来正常，如果是房间门锁起来了就严重了。"

还有一名大学生介绍："大部分大学也是这样的，只是没火灾，一个宿舍阿姨就管着3到4个楼的大门钥匙，大门一般晚上全部铁链锁上的。一旦发生火灾，一个人开门是来不及的，跑都没地方跑。且楼梯口狭小要并排走两人有点困难，楼一般都高6层，每层学生都住很多人，……上课期间每次上下楼都非常缓慢，如果发生混乱可能会发生拥挤踩踏事件。这是大部分学校的现状。"

"当地水平较高的学校"

一名附近商户向《北京青年报》表示，英才学校以小学和幼儿园为主，在当地属于水平比较高的学校，"有学生家住在十多里外，也会将孩子送到这里就读。学校寄宿的学生，一般每两周家长们会把孩子接回家一次。"

"独树镇砚山铺村英才学校"微信公众号介绍，这所私立学校是方城县独树镇英才学校的分校，位于黄土洼路口，砚山铺新社区，占地35亩，建筑面积约17000平方米，生源地覆盖方城县独树镇、杨楼镇等。学校分为小学部和幼儿部，多次获得"先进单位"、"文明学校"等头衔。

安全事故频发

针对中国最新的学校宿舍火灾，法新社报道称，由于安全标准过低和执法不力，火灾和其他致命事故在中国屡见不鲜。例如，去年11月，山西省一家煤炭公司办公楼发生火灾，造成26人死亡；去年7月，黑龙江一所学校体育馆的屋顶坍塌，造成11人遇难；去年4月，北京一家医院发生火灾，造成29人死亡。

北京长峰医院火灾造成29人死亡

另外，今年也是新疆克拉玛依大火30周年祭。1994年12月8日，克拉玛依市教育局为迎接上级官员组织了中小学生的演艺活动，在活动现场的友谊宾馆突发大火，325个生命遇难，其中包括288名中小学生。大火现场"让领导先走"的"惊人之语"成为这起灾难更为深刻的代名词。

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