河南储户维权发酵 政府宣布垫付方案

（德国之声中文网）河南数千名银行储户上周日（7月10日）在中国人民银行郑州分行外集结抗议，要求银行归还存款。这场抗议被安保人员暴力驱散，期间一名女性受伤，她向路透社表示，自己之后还受到骚扰。这位耿女士（音）表示，周二早上被一阵敲门声惊醒，外面有男子声称她所居住的公寓漏水。她说：“我不知道他们是怎么找到我的，他们来的是我家，但其实这个房子是在我妈妈名下的。”她表示，自己当时威胁说，如果外面的人闯进来她就跳楼。她在家中躲了大约3个小时，两个陌生黑衣人在楼外站岗。之后她悄悄从另外一个出口离开。

河南省4家银行自4月中旬以来冻结了所有现金提款，所涉冻结款价值或高达15亿美元，导致成千上万的小额储蓄者无法取出存款，引发了零星的抗议活动。耿女士和母亲在其中一家银行存了11万元。她说：“许多储户遇到这种情况——他们想拿走我们的手机，删除视频和证据。”

有表达维权意愿的储户告诉路透社，最近几周他们已被警察或者当地官员约谈，要求储户不要抗议，还发出否则会失去工作的威胁。陈先生表示：“村支书会去你家的，会告诉你家人你在制造麻烦。”因为接受外媒采访，他被指控是外国间谍。

河南警方和中国公安部没有回应路透社的置评请求。

周日的集体维权事件之后，河南和安徽省都宣布了垫付方案。周一晚些时候发布公告称，在单家银行存款5万元及以下客户可拿回本金，本周五（7月15日）开始首批垫付。存款数目较大的今后会拿回存款，但没有说明具体日期。安徽蚌埠市地方金融监督管理局也发布了垫付公告，垫付对象也是金额5万元及以下的客户。

多名无法提取存款的储户7月10日在郑州维权抗议

一名没有参加周日示威的储户徐先生对此评价说：“这没有解决实质问题。”另外一名丁女士说，自己和母亲在不同银行一共存了80万元：“他们发出这个声明是因为我们拼命了。”她认为和还钱相比，这笔钱更像是保持社会稳定的安抚费用。周日的示威中，她的丈夫也受了伤。多名参加集会的抗议者告诉美联社，警民发生冲突后，一些民众受伤，被送往医院治疗。

在维权事件的同一天，警方发通报称已逮捕一批涉案嫌犯。根据网易财经，河南省许昌市公安局通报，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和自营平台等进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金。

一名储户建立了一个微信群，他表示，当局指控他非法集会，甚至去打扰他生病的母亲，妻子，还去学校找他的孩子，这给他造成了巨大的困扰。

也有人表示，当他们前往集会地点时，有警察、防疫人员还有其他人数次打来电话问人在哪里，是否可以见面。如果遭到拒绝，就会不停的一直打来电话。两名被警方带走的储户透露，他们被要求签署保证书，承诺不再参加抗议集会。

澳新银行集团（ANZ）分析师本周二（7月12日）表示，虽然河南的这场危机涉及资金不高，但 “如果处理不当，该事件的社会影响可能会很大……还可能引发新一轮的监管收紧”。



（路透社，美联社，法新社等）



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