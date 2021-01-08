 河北石家庄阳性人数激增 当局禁人车出市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2021

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时政风云

河北石家庄阳性人数激增 当局禁人车出市

中国疫情缓和已有一段时日，但河北石家庄又爆发新疫情，「高风险地区」由村扩大到区。这是中国疫情缓和后罕见将县级行政区列为高风险区。截至1月8日12时，石家庄藁城区共检测初阳性患者259人。

China Shijiazhuang | Stau am ersten Tag im neuen Jahr

河北石家庄市是中国地市级城市，下辖八区三县，人口约1103万人。

(德国之声中文网) 据中国官媒报道，1月8日晚，石家庄市召开新闻发布会，通报疫情最新情况：截至1月8日12时，藁城区共检测出阳性患者259人，其中确诊患者112人，无症状感染者147人，均已转送至定点医院市五院进行救治。

报道还指出，作为高风险地区的藁城区，已全部完成全员核酸检测，累计完成采样人数673787人，累计核酸检测人数511219人。

1月7日，石家庄市新增报告31例确诊病例，35例无症状感染者。

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在一般情况下，每年会有几亿名中国人返乡过节。但目前中国当局已经建议农民工不要在疫情重现时返乡过年。

目前，全球已经有多种新冠疫苗获批上市，各国也都有不少民众对疫苗的安全性感到忧虑，中国也不例外。本周，一名中国疫苗专家的言论就引发了争议。

鉴于传染性极强的变种新冠传播加快，新冠染疫数字增加，世卫组织发出警报。

此前，河北卫健委在7日宣布，1月6日新增的51个病例中，便有50例聚集在石家庄。该地另有67无症状感染者。此数字创下中国单日确诊病例数近半年新高，但迄今无法锁定传播源头。

当局进一步采取防控举措，宣布除非防疫与物资必要车辆可凭证进出，其他石家庄全市所有车辆及人员均不得出市。所有乘客禁止在石家庄进站乘车，多家公司取消石家庄机场航班。

1月7日下午，石家庄记者会表示，感染者均在市级定点医院集中救治，无危重病例、无死亡病例。

石家庄副市长孟祥红在新闻发布会上表示，石家庄市已发病例集中分布在藁城区增村镇小果庄村、刘家佐村区域，而在高风险地区「藁城区」以外地区则呈零星散发态势。

当局了解到，密切接触者活动区域以小果庄村人为主体，涵盖市内五区和正定、鹿泉、藁城、新乐、井陉等10个区县。当局已经准备多家医院因应。

北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，新闻发言人高晓俊称北京已派出临床和疾控专家赶赴河北参与防疫，由于年关将近，倡导市民非必要不离京、不出境。

藁城区的增村镇小果庄村因出现群聚感染，5日全村被列为「高风险地区」。隔日，藁城区整区被列为「高风险地区」，全区人员被禁止出区。这是疫情缓和以来，当局罕见将整个县级行政区列入高风险区。

中国国家卫健委通报，1月7日0—24时，全国本土病例37例，分别为河北33例，辽宁2例，北京1例，黑龙江1例；境外输入病例16例，分别为上海8例，广东3例，辽宁1例，江苏1例，福建1例，河南1例，湖南1例。无新增死亡病例；无新增疑似病例。

另外，截至1月7日24时，31个省现有确诊病例521例，累计报告确诊病例87331例。

张慈/杨威廉(综合报导)

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武汉寻常日 世界已千变

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