河北廊坊禁止圣诞節進城

(德国之声中文网) 南华早报、明报、自由亚洲电台等媒体报导，中国河北廊坊市赶在圣诞节前发出通知，要求执法人员在圣诞节期间加强巡查监管，禁止圣诞节庆祝活动，并全面取缔与圣诞节有关的装饰品及广告文宣。

虽然圣诞节在中国并不是国定假日，但不少中国人受到西方文化影响，也会庆祝圣诞节。 不过在中国文化当中，圣诞节的娱乐意义远大于宗教意义，人们会利用这天与朋友或家人团聚。

美国之音报导，廊坊政府说会在12月23日派出执法团队，在商业街和公众广场进行检查，确保没有任何与圣诞有关的庆祝活动。 报导也提到，廊坊官员称此政策的目的是为了在「全国文明城市」排名上更进一步。

南华早报报导，廊坊行政人员响应指政策是要整治在街上摆摊的卖家，不仅针对圣诞饰品，时间也不局限在圣诞节期间。 「我们不允许店家把商品摆在街上，不管是香水还是水果都一样。 」一位行政人员响应道﹕「不是只有圣诞节期间而已。 」

中国政府一向针对宗教活动进行严密管控，近年对基督教的打压也越来越严重。 12月10日，成都秋雨教会遭到警方清扫，有超过一百名成员被带走，当中牧师王怡两夫妇遭控煽动颠覆国家政权罪。 上周六，广东省公安闯入广东市一间儿童唱诗班。 而在11月，受梵蒂冈认可的温州区主教邵祝敏也被带走，至今下落不明。

罗法/李芊(综合报导)