河北大水未退 “护城河说”遭网民痛批

（德国之声中文网）河北遭受严重水灾后，8月2日，河北省委书记倪岳峰在保定市和雄安新区检查防汛抢险工作，慰问救灾人员。据河北新闻联播，他强调，要加强与国家防总的沟通，按照相关工作要求，有序启用蓄滞洪区，减轻北京防洪压力，坚决当好首都“护城河”。

此番表态在网上引发一片愤怒的评论。有微博用户写道：“一句当好护城河，他们（当地居民）一年的口粮和收入来源没了。”还有人评论：“护城河这个概念就好奇怪 感觉人命都因为地区被分成三六九等了。”有网民认为这是“不顾河北百姓死活，向习近平表忠心”；还有人说，“不是民选的官，心里只有皇上”。

河北是北京“护城河”的说法由来已久，也在各种场合被当地官员重拾来突出河北“拱卫京畿”的特殊地位。但此次河北与北京同遭暴雨洪水灾害，一些地方损失惨重甚至超过北京。仅涿州受灾人数就已超过13万人。因此有网民说：“这时候说这个……我真不知道怎么评价。”

还有人评论“这话没错。屁股决定脑袋，坐在什么位置上就应该说什么话，官员更是如此。错误的是说话的场合，这话是对上表态的，当着领导面说效果更好。”一位网民的结论是：“时代变了，这届群众觉悟没那么高，官员讲话要谨慎。”

京津冀“命运共同体”

就连代表官方口径的京城人士也不认同河北省委书记的说法。《环球时报》主编胡锡进3日发文说：“京津冀作为同一个地理单元，在遭遇特大暴雨时，是同一个命运共同体。这个时候决不应有为了保谁而牺牲谁的思想，也不能把一个地区当成另一个地区的‘护城河’。京津冀抗洪安全的重要性是平等的，哪里的命都是命，哪里的财产都是财产，这是道义，也是真实的原则。”胡锡进还说：“在灾难面前，老胡认识的北京市民从没有人想过让河北做我们的“护城河”。”

此前中国网络上一度流传着"为保北京向涿州分洪"的说法。胡锡进曾在微博发文斥之为“反常识说法”，称因为涿州地处北拒马河的下游，不可能为保上游北京的平安而在县域内分洪。中国历史学者、时评人章立凡则在推特上转帖指出，“河北泄洪不是为保上游的北京，而是保下游的雄安，于是不得不搞中游泄洪”。

河北省委书记倪岳峰在雄安视察时强调，雄安新区建设是“千年大计、国家大事，安全不容有失”。他说从目前情况看，在本轮强降雨中，雄安新区没有出现内涝等险情，“经受住了考验”。

北京周边山洪爆发、损失惨重

目前暴雨已移出华北。北京市8月4日下午解除了暴雨黄色预警。但包括涿州在内的河北一些积水较深地区仍仍浸泡在洪水中。当地官员称虽然目前降水已经结束，但由于河道水位回落需要一个过程，一些地势低的地方退水可能需要数周。网络视频显示涿州大片街道仍是一片泽国。

强降雨带移至东北黑龙江。3日起该省多条河流超出警戒水位，水稻产区五常市出现堤坝险情，已有稻田被淹。8月2日到3日，哈尔滨的部分区县采取防汛应急措施，工地停工，学校停课，景点关闭。

（综合报道）

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