 河北再爆疫情 中国春运成隐忧 | 科技环境 | DW | 07.01.2021

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科技环境

河北再爆疫情 中国春运成隐忧

在一般情况下，每年会有几亿名中国人返乡过节。但目前中国当局已经建议农民工不要在疫情重现时返乡过年。

China Heibei | Coronavirus | Produktion von Masken

中新网、环球时报报导，中国国家卫健委主任马晓伟5日指导疫情防控工作时提出，力争3至4天完成疫情发生地全员核酸检测。图为青岛口罩工厂在2020年6月赶工画面。

DW.COM

在中国再传新冠确诊案例之际，习近平赞扬中国过去一年抗疫有功，於多领域有「重大成果」。疫情起源地武汉则是有大批民众上街迎接2021年的到来。

新冠病毒吹哨者李文亮医师的死讯，让各式哀悼他的讯息一夜之间刷屏各大社交媒体，争取「言论自由」的内容甚至还罕见突破中国严格的互联网审查。 专家认为，李文亮之死一举引爆自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对中国政府累积已久的不满情绪。

自12月18日发现首例新冠确诊病例以来，北京市至今共报告16例感染病例，3例无症状病例。大部分病例发生在顺义，这个地方现在也已禁止快递员进入居民院落。

(德国之声中文网) 中国正在经历数月来最大规模的新冠病毒爆发事件，北京以外的河北省的病例数在短短几天内上升到90例。

仅在周四(1月7日)，卫健委就报告了首都周边省份的51个新病例，并警告说感染率将进一步上升。此外，还报告了几十例无症状病例。 中国当局宣布，抗击病毒已进入「战时状态」。通往北京东北300公里处的省会石家庄的公共汽车、火车和飞机的交通联系已基本中断。

目前当地1100万居民正在接受检测。还设置了路障。在石家庄，一些居民区被封锁。
幼儿园、小学、中学停课。已经调集了更多的医务人员。

河北省邢台市和南宫市也受到影响，那里约有50万人正在接受检测。

德新社报导，自2019年夏季以来，中国基本上已经控制了病毒，后续只出现少数确诊案例。但新的疫情爆发引起了人们对即将到来2月12日中国春节前后旅行潮的担忧。

一年多前，在中国中部大都市武汉发现了第一例新冠病毒病例，目前全球已有8700万人感染。目前已有180多万人因此死亡。

Frühlingsfest in China

河北多地倡导外地乡亲中国春节「非必须不回来」，待节后春暖花开再相聚。图为2018年中国人返乡过年画面。

邹宗翰/杨威廉 (德新社等)

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