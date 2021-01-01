河北再爆疫情 中国春运成隐忧

(德国之声中文网) 中国正在经历数月来最大规模的新冠病毒爆发事件，北京以外的河北省的病例数在短短几天内上升到90例。

仅在周四(1月7日)，卫健委就报告了首都周边省份的51个新病例，并警告说感染率将进一步上升。此外，还报告了几十例无症状病例。 中国当局宣布，抗击病毒已进入「战时状态」。通往北京东北300公里处的省会石家庄的公共汽车、火车和飞机的交通联系已基本中断。

目前当地1100万居民正在接受检测。还设置了路障。在石家庄，一些居民区被封锁。

幼儿园、小学、中学停课。已经调集了更多的医务人员。

河北省邢台市和南宫市也受到影响，那里约有50万人正在接受检测。

德新社报导，自2019年夏季以来，中国基本上已经控制了病毒，后续只出现少数确诊案例。但新的疫情爆发引起了人们对即将到来2月12日中国春节前后旅行潮的担忧。

一年多前，在中国中部大都市武汉发现了第一例新冠病毒病例，目前全球已有8700万人感染。目前已有180多万人因此死亡。

邹宗翰/杨威廉 (德新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。