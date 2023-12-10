 河内：英伟达计划在越南建立基地 | 经济纵横 | DW | 10.12.2023

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经济纵横

河内：英伟达计划在越南建立基地

越南政府表示，正在该国访问的美国芯片行业领军企业英伟达CEO黄仁勋表示，有意在越南建立一个技术基地。这将推动越南半导体行业的发展。

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（德国之声中文网）据路透社报道，越南官方转述英伟达CEO的话称，英伟达希望在越南建立一个基地，以发展越南的半导体工业，并认为越南是一个重要市场。

英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）在首度访问越南期间表示，英伟达公司将越南视为自己的家，并确认了在越南设立基地的计划。

他在河内与越南总理范明政举行会晤后表示，"该基地将吸引来自世界各地的人才，为越南半导体生态系统的发展和数字化做出贡献。"越南政府发布的一份声明这样引述黄仁勋的话。分析：英伟达将发布面向中国市场三款新芯片

据路透社周五（12月8日）报道，已经在越南投资2.5亿美元的英伟达，将在周一（12月11日）与越南科技公司和当局讨论半导体方面的合作事宜。

中美贸易战的隐秘大赢家

一些半导体企业在越南设有大型芯片组装厂，其中包括英特尔全球最大的芯片组装厂。在美中贸易关系紧张，为越南半导体产业提供了机遇的背景下，该国力图向芯片设计和未来可能的芯片制造领域扩展。

白宫今年 9 月公布的一份文件显示，在华盛顿与越南提升外交关系时，英伟达已与越南领先的科技公司合作，在云计算、汽车和医疗产业领域开展人工智能应用。

拜登率美企高管抵越南 谈半导体稀土合作

（路透社）

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