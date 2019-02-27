河内峰会不欢而散 朝核问题前景堪忧

（德国之声中文网）不仅没有发表人们此前期待的《河内宣言》，为期两天的峰会没有达成任何协议。原定周四中午领导人单独会晤后举行的工作午餐会也在最后一刻被取消。

特朗普随后召开了单方记者会，表示在一份尚未讨论透彻的文件上签字是错误的做法，他是"求正确而不是求快"。特朗普对媒体表示，朝鲜方面要求美国取消所有制裁，这是美方不能同意的。

只好先分手

特朗普说，朝鲜愿意销毁一大部分核武器，但不是按照美国所要求的方式。但他称,金正恩表示，朝鲜不会进行新的弹道导弹及核试验。尽管双方未能共同签署任何文件，特朗普仍表示，此次峰会是富有建设性的，但没有与朝鲜领导人举行新一次峰会的计划。

美国国务卿蓬佩奥在记者会上表示，美朝双方的谈判团队不久将继续会谈磋商。蓬佩奥指出，特朗普和金正恩商谈的是"高度复杂" 的内容，需要更多时日。他这样形容两人的会谈："特朗普总统和金主席说，'目前为止我们取得了很大成绩，但今天我们无法前进，所以就先这样分手吧'"。

特朗普并不承认这是一次失败的峰会。他认为双方在峰会以及之前所进行的对话将在日后促成"真正的好结果"。他还说，金正恩"个性很强"，自己与金正恩的关系"也很强大,很坦率"。他还表示要继续做"朝鲜的好朋友"。

前期成果"报废"？

中共中央党校国际战略研究所的朝鲜问题专家张琏瑰则不这么乐观，他认为，由于没能签署协议，"之前谈的内容现在都不算数了，比如终战协议、解除制裁等等。等于已经谈出的成果都报废了"。

他对德国之声分析认为，朝美谈判的前景相当严峻。他认为，"有两种可能，一是朝鲜继续走推进核计划的道路，半岛形势会突然紧张，可能会比2016、2017年更紧张。二是经过一个阶段的冷却，美朝双方考虑了失败的可怕后果，主动调整政策，回到谈判的轨道上来。这两种可能都存在。"

特朗普引述金正恩说，朝鲜不会进行新的核试验。张琏瑰也认为这一可能性不大，"因为丰溪里核试验场坑道已经炸毁，此外进行新的核试验后果会非常严重，美国或许就真的动手了，所以朝鲜不太可能走出这一步。"他解释说："恢复核导计划，有可能是恢复远程导弹发射设施的建设，修复、扩建宁边核设施之类的动作。"

会谈之前的一团和气烟消云散

中国外交部发言人陆慷在周四的例行记者会回答提问时说：朝鲜半岛问题重回政治解决轨道"来之不易，值得珍惜"，他强调朝鲜半岛问题的解决不是一蹴而就的，"中国希望朝美双方继续开展对话，并愿意为此发挥建设性作用"。

这次峰会无果而终，给两位强势领导人带来何种影响，张琏瑰认为："表面上可能是特朗普损失更大，因为他面临竞选的压力，在国内也遇到了一些困难，需要在朝核问题上取得外交成果。但美国国内对特朗普试图与金正恩谈判解决朝核问题的作法是存在不同意见的。现在谈崩了，可能是很多美国人乐于看到的局面。所以特朗普失分后，如果调整政策，转而对朝鲜强硬，或许还会获得一些人的支持。而对朝鲜来说，朝鲜国内是否对弃核能保持一致看法，也需要观察。"

德国反应

对河内峰会的结果，德国外长马斯（Heiko Mass）发推文对会谈中断表示遗憾说，“这样的会谈应该继续下去，因为朝鲜的核武器必须销毁。”

德国执政党之一的社民党联邦议院党团外交政策专家穆岑尼希（Rolf Mützenich）对德国之声表示，“考虑到之前数日引发的期待，此次峰会实为一次挫败。特朗普总统肯定希望带回更好的消息，以冲淡因科恩在国会作证带来的内政压力。”穆岑尼希认为，朝鲜这样困难的问题，不可能通过一个特朗普式的交易就解决，“只有通过逐步试探、在裁军、核查和缓解紧张局势各方面作全面的努力，才有成功的希望。”

