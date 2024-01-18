 沪指跌至五年新低 网民喊胡锡进“该加仓了” | 经济纵横 | DW | 18.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

沪指跌至五年新低 网民喊胡锡进“该加仓了”

中国股市周四延续跌势，跌至5年来最低水平。曾称“跌破2800肯定敢加仓”的中国知名媒体人胡锡进的炒股动向再度受到网民关注，喊话胡锡进“你不加仓对不起全国股民”。

中国股市1月18日延续跌势，跌至5年来最低水平

中国股市1月18日延续跌势，跌至5年来最低水平（资料图片）

（德国之声中文网）中国股市持续下跌，周四（1月18日）跌至近五年来最低水平，上证指数跌破2800点。路透社分析原因称，中国经济复苏乏力，刺激政策的前景有限，导致投资者远离风险资产。

中国蓝筹股沪深300指数（CSI300）下跌 0.6%，创下2019年初以来新低，上证综指午后下跌1.6%。香港股市从周三的抛售中回稳。

瑞银集团首席中国经济学家王涛周四在投资者电话会议上表示：「大幅降息或量化宽松不太可能，当局应该更多地依靠财政政策来刺激经济。」

投资者一直期望通过进一步的宽松政策来帮助复苏经济，但中国央行周一维持关键政策利率不变，令一些市场人士感到意外。

中国国有银行和能源巨头的股票也未能从大盘下跌中幸免，中国银行和中国石油股价分别下跌2.7%和3.2%。与此同时，市场上为数不多的两个亮点是新能源和人工智能股，分别上涨0.9% 和 0.5%。

另一方面，香港股市似乎正从周三的震荡中恢复，恒生指数上涨了0.6%。科技股上涨 0.5%，美团和阿里巴巴分别上涨1.9%和1.8%。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

「老胡补仓了」

中国股市「跌跌不休」的走势令散户哀鸿遍野。去年中高调宣布自己进入中国股市的《环球时报》前主编胡锡进再次受到网民关注。胡锡进过去数月来多次发表炒股日记及对股市的看法，成为中国网上热门话题。他日前刚发文表示，股市是中国信心重要晴雨表之一，要重视当下股市的问题，重视股市传递出的原生态信息。「在中国，问题都是可以解决的，关键是要正视那些问题，采取切实有效的措施。」

胡锡进曾称，「如果股市跌到2800点以下，我肯定敢加仓，2800点以下遍地都是黄金」；他也在受访时表示「如果我要亏到只剩下五万块钱，我估计我能跳楼」。

在股市一泻千里后，有网民在胡锡进微博底下留言「2800该加仓了」、「你不加仓对不起全国股民」、「胡总，遍地是黄金了」，也有人问胡锡进「什么时候跳楼」。

胡锡进周四在微博发文写道：「老胡补仓了。我没有无穷的子弹，但我补了12万，本金从48万上升到60万。因为到目前亏了大约7万，所以显示的本金只有53万左右。」

他还说，「这两天股市跌得让我有些看不懂，但不管是不是『飞蛾扑火』，我对这次补仓义无反顾。所有技术性的分析都解释不了当下的暴跌，老胡能够最后依赖的只有常识，以及常识背后的信念。 」胡锡进声明这是他的个人信念选择，不呼吁任何人模仿。

胡锡进也对网传的一张「股市跌破2800点，我就会跳楼」的图片作出澄清，称自己没有那么说。

(综合报道)

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

银行岁末再降息 中国经济复苏难

中国工商银行宣布今年第三次降息，其它主要商业银行预计也将跟进。中国房地产市场下行，股市低迷，外商投资下滑，经济复苏难上加难。

相关内容

A Chinese mobile game player plays Tencent's mobile MOBA King of Glory or Honor of Kings on his smartphone in Beijing, China, 11 July 2017. All-night gaming marathons will soon end for some Chinese kids after internet giant Tencent began limiting daily playing times on its smartphone smash hit King of Glory to ensure children's healthy development. Young players will be restricted to one or two hours on the mobile online multiplayer battle game, which boasts 80 million daily users, as concerns grow in China that long periods online are posing a serious threat to the health of the country's youth. Users under 12 years old are now limited to one hour of play a day, and will not be permitted to sign in after 9 pm, Tencent said in a statement over the weekend. The move went into effect on Tuesday. Users between 12 and 18 years old are limited to two hours per day. Foto: Niu Bo/Imaginechina/dpa |

史上最严游戏新规被撤回? 并没有 23.12.2023

旨在严格限制“游戏氪金”的中国网游新规草案导致股市游戏板块暴跌，中国股民、网民哀嚎一片。许多分析人士认为，即便新规有着善意的动机，但客观上也导致股市复苏被浇一头冷水。此外，新规草案已被撤回的传言并不属实。

FUYANG, CHINA - NOVEMBER 25, 2022 - Residents count Chinese yuan in Fuyang, Anhui province, China, Nov 25, 2022. The central bank said in a statement that it decided to cut the reserve requirement ratio (RRR) for financial institutions by 0.25 percentage points on December 5, 2022 (excluding financial institutions that have already implemented the RRR of 5%). After this cut, the weighted average deposit reserve ratio of financial institutions is about 7.8 percent.

银行岁末再降息 中国经济复苏难 21.12.2023

中国工商银行宣布今年第三次降息，其它主要商业银行预计也将跟进。中国房地产市场下行，股市低迷，外商投资下滑，经济复苏难上加难。

Archiv 04.11.2020+++ A pedestrian walks past the Shanghai Stock Exchange in Shanghai on November 4, 2020. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

客座评论：写在中国股市的底部时刻 22.10.2023

中国股市今年一再走低，本周又有人喊出“三千点保卫战”。宏观经济学者沈凌认为，尽管悲观因素不少，但中国资本市场的未来收益大于风险，中国股市仍值得期待。

事实核查：德国农民抗议活动中的虚假画面

德国农民抗议活动的许多照片正在社交媒体上广泛传播，但并非所有照片都是真实的。下面是DW事实核查。

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。