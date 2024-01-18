沪指跌至五年新低 网民喊胡锡进“该加仓了”

（德国之声中文网）中国股市持续下跌，周四（1月18日）跌至近五年来最低水平，上证指数跌破2800点。路透社分析原因称，中国经济复苏乏力，刺激政策的前景有限，导致投资者远离风险资产。

中国蓝筹股沪深300指数（CSI300）下跌 0.6%，创下2019年初以来新低，上证综指午后下跌1.6%。香港股市从周三的抛售中回稳。

瑞银集团首席中国经济学家王涛周四在投资者电话会议上表示：「大幅降息或量化宽松不太可能，当局应该更多地依靠财政政策来刺激经济。」

投资者一直期望通过进一步的宽松政策来帮助复苏经济，但中国央行周一维持关键政策利率不变，令一些市场人士感到意外。

中国国有银行和能源巨头的股票也未能从大盘下跌中幸免，中国银行和中国石油股价分别下跌2.7%和3.2%。与此同时，市场上为数不多的两个亮点是新能源和人工智能股，分别上涨0.9% 和 0.5%。

另一方面，香港股市似乎正从周三的震荡中恢复，恒生指数上涨了0.6%。科技股上涨 0.5%，美团和阿里巴巴分别上涨1.9%和1.8%。

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「老胡补仓了」

中国股市「跌跌不休」的走势令散户哀鸿遍野。去年中高调宣布自己进入中国股市的《环球时报》前主编胡锡进再次受到网民关注。胡锡进过去数月来多次发表炒股日记及对股市的看法，成为中国网上热门话题。他日前刚发文表示，股市是中国信心重要晴雨表之一，要重视当下股市的问题，重视股市传递出的原生态信息。「在中国，问题都是可以解决的，关键是要正视那些问题，采取切实有效的措施。」

胡锡进曾称，「如果股市跌到2800点以下，我肯定敢加仓，2800点以下遍地都是黄金」；他也在受访时表示「如果我要亏到只剩下五万块钱，我估计我能跳楼」。

在股市一泻千里后，有网民在胡锡进微博底下留言「2800该加仓了」、「你不加仓对不起全国股民」、「胡总，遍地是黄金了」，也有人问胡锡进「什么时候跳楼」。

胡锡进周四在微博发文写道：「老胡补仓了。我没有无穷的子弹，但我补了12万，本金从48万上升到60万。因为到目前亏了大约7万，所以显示的本金只有53万左右。」

他还说，「这两天股市跌得让我有些看不懂，但不管是不是『飞蛾扑火』，我对这次补仓义无反顾。所有技术性的分析都解释不了当下的暴跌，老胡能够最后依赖的只有常识，以及常识背后的信念。 」胡锡进声明这是他的个人信念选择，不呼吁任何人模仿。

胡锡进也对网传的一张「股市跌破2800点，我就会跳楼」的图片作出澄清，称自己没有那么说。

(综合报道)

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