沦落人的谷底回归: 黄秋生无偿演出换得金像奖

(德国之声中文网) 曾经得过四次金像奖、两次金马奖的影帝黄秋生，因为曾经表示同情香港雨伞运动，被贴上「港独」标签，遭到主流电影圈放逐。黄秋生在得奖感言中感谢杨受成（英皇集团董事长）对他经济上的支持，也感谢导演陈小娟：「我也很感谢投票给我的人，让我知道我演戏还可以，也谢谢没有投票给我的人，让我知道自己的不足。 」

他在接受港媒香港01专访时说：「我已经是被遗忘的了，基本上不觉得自己是这个圈的一份子。 当作自己已经退休，做别的工作。 」

这样的心境却反而成为新锐导演陈小娟找上他主演的契机。 黄秋生称赞杨小娟：「她（陈小娟）居然能看到我眼睛内的忧郁... 她找我是因为我的状态跟角色很像。 的确是。他是明瘫我是暗瘫。 」黄秋生在《沦落人》这部电影中，饰演一个半身不遂的建筑工人，在与菲佣Evelyn的朝夕相处下，产生了介于主仆与男女间的感情，决心倾其所有，帮助Evelyn圆梦。

《沦落人》这部电影的所有成本，是300万港币政府资助，经费十分有限。 对于明知道可能会没有片酬，却仍然愿意接拍《沦落人》，黄秋生在接受港媒《端传媒》专访时，道出几个原因：一是香港引入菲律宾外佣在家庭中做帮手，已经有多年历史，他感到这样的戏早就应该要拍。 二是，他更欣赏现在新一代电影人「够胆」：「现在旧一代会用更多的钱，去重拍一些以前拍过的经典、成功的东西... 现在的新一代，我觉得像当日的『新浪潮』，而且他们不是一个半个，是一群，从演员到导演。 这一帮是油门踩到尽，夜晚在公主道飞车的人。 我欣赏这帮年轻人，够胆。 」

罗法 (综合报导)