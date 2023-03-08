没顾虑？德铁继续用华为

（德国之声中文网）据路透社报道，国有的德国铁路公司（DB）去年12月签下一笔订单，委托德国电信（Deutsche Telekom）旗下子公司为其打造企业内部IT网络，而其中也会用到华为的部件。尽管迄今这样做在法律上并无问题，但还是引来了批评。

"如果报道属实，德铁再次选用华为的技术，就是个严肃的问题"，德国联邦议院情报机关监督委员会主席、绿党籍议员诺茨（Konstantin von Notz）说，这表明"显然并非所有人都已经意识到，认真对待安全部门的敦促警告有多重要"。

德铁的一名发言人表示，对所涉及的网络设施，并没有规定必须进行申报审批，因为这一无线网络是企业内部使用，而非公共基础设施。联邦信息技术安全局（BSI）则强调，到目前为止，德铁的IT系统并未被列为敏感基础设施。

中企难脱嫌疑？

由于与中国政府关系密切，网络设备制造商华为被多个国家列入有安全风险的企业"黑名单"。安全机构担心，华为的产品、部件有可能被用来将信息数据传输至中国，或进行网络破坏。不过尚无公开信息显示有迹象证明上述嫌疑。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

华为和中国政府均否认有关怀疑。德国政府正在对5G无线网络中使用的华为以及中兴（ZTE）的部件进行更为严格的安全风险审核。如果审核结论认为存在风险，无线网络运营商可能被迫更换已经安装使用的中国企业的部件。有一些西方国家已经禁止在5G网络中使用华为等中企的技术产品。

一名德国议员对路透社指出，相比之下德国宽松的规范限制措施，源于德国与中国密切的经济关系。绿党议员诺茨表示，德国政府必须"尽快修正长年以来对此问题的熟视无睹，和安全政策的严重疏漏"。

网络安全不止于5G

执政的社民党外交政策发言人尼尔斯·施密特（Nils Schmid）认为，有必要扩展IT安全法的范围，使之覆盖诸如医院、能源供应、铁路等其他重要的领域。"联合政府中各党派对此有着广泛的共识，认为我们有必要这样做，目前正在拟定具体建议。"

金额为6400万欧元的德铁内部网络建设的订单，由德国电信（Deutsche Telekom）的子公司Business Solutions获得。设备将使用华为生产的路由器和分流器。其操作系统必须定期进行更新。

安全专家认为，软件更新过程中存在的一个风险是被植入有害程序。"数字基础设施会成为争夺霸权的一个重要战场"，技术分析师佩斯卡托（Paolo Pescartore）说，"鉴于东西方之间持续的紧张势态，或许德铁最好还是找一下替代方案"。

2022年10月，德铁就曾成为一次破坏的目标。在相隔数百公里的两处轨道旁的通讯光纤电缆被同时剪断，导致德国北部大部分地区的铁路交通瘫痪。由于作案手法相当具有专业性，有怀疑认为，这一破坏行动有国家背景。对此案的调查仍在进行中。

（路透社）

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