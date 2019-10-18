 没能准时脱欧 首相很抱歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2019

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时政风云

没能准时脱欧 首相很抱歉

英国脱欧期限已经延期到明年1月底，对此，约翰逊首相表示“深刻歉意”。同时，他也不再寻求无协议脱欧。而进入选战模式的苏格兰最高行政长官则在“苏独”大型集会上表示，脱欧违背苏格兰人民意愿，因此苏格兰应当脱离英国独立。

Großbritannien Brexit l Wahlkampfauftakt - Premierminister Boris Johnson (picture alliance/AP Photo/A. Chown)

(德国之声中文网) 在接受天空电视台采访时，英国首相约翰逊(Boris Johnson)对10月31日没能成功脱离欧盟表示"深刻歉意"。他说，英国脱欧再次延期令人愤恨，而英国议会应当为此负责。首相认为，议会原本有足够的时间来审读、表决不久前修订的脱欧协议草案。

约翰逊此前一再发誓要在10月31日之前不惜一切代价实现脱欧。而现在，英国脱欧的日期再一次延期到2020年1月31日。同时，首相也与议会在提前大选问题上取得了一致：英国将在今年12月12日举行议会大选，脱欧将是选战期间的绝对核心议题。

在采访中，约翰逊还充满信心地表示，英国脱离欧盟后，双方将很快达成一份贸易协议，"原则上来说，这份协议十分简单。"同时，他还警告说，一旦目前在野的工党获胜，脱欧进程就会陷入进一步的乱局。"科尔宾(Jeremy Corbyn)和他的工党想要回到布鲁塞尔，想要进行6个月的谈判，然后就能再次组织全民公投。"

UK Unabhängigkeits-Kundgebung in Glasgow (Getty Images/AFP/A. Buchanan)

格拉斯哥的“苏独”大型集会

苏独死灰复燃

苏格兰首席大臣、主张独立的苏格兰民族党主席斯特金(Nicola Ferguson Sturgeon)本周六(11月2日)已经进入了"选战模式"。她在格拉斯哥的一次集会演讲中说，12月12日的英国议会大选将是她"此生最重要的一次选举"。斯特金对没有受邀参加与约翰逊、科尔宾的电视辩论表示不满，并强调她愿意"在任何时间及地点与他们同台辩论"。

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英国首相约翰逊曾经多次尝试提前大选，但是却三度受挫。周二，由于工党态度出现转变，提前大选的动议只在议会辩论了6个小时，便获得投票通过。 (30.10.2019)

今年早些时候，欧盟已两次延长过英国退盟期限。现在是再度延期，以避免出现英国无协议脱欧的乱局。 (28.10.2019)

英国的退欧进程在继续。但是将付出何等代价还是未知数。尤其是对经济的不确定性。其后果将是导致投资下降。 (22.10.2019)

加泰罗尼亚、苏格兰、巴斯克——现在又加上格陵兰。这个全世界最大的岛屿周二举行议会选举，而这里的独立意愿可不亚于前面列举的三个地区。而中国则可能成为格陵兰在寻求独立道路上的“东风”。 (23.04.2018)

斯特金出席的本次集会，主题就是"独立大游行"。这也是2014年"苏独公投"以来，苏格兰最高行政长官首次参与主张独立的大型集会。集会组织方声称，共有2万人参加了此次示威。

斯特金在演讲中警告说，如果约翰逊首相的保守党在12月大选中获胜，便意味着苏格兰将被强行撕离出欧盟大家庭，而这将是违背苏格兰人民的意愿的。斯特金认为，届时的苏格兰最好是走另一条道路：成为独立的国家。

斯特金还说，如果工党获胜，将不会阻止苏格兰再度举行独立公投。不过她的这一说法遭到了工党主席科尔宾的驳斥。

在发表演说前，斯特金在苏格兰民族党网站上发表文章称，苏格兰的独立"前所未有地触手可及"。她还曾在11月1日表示，将在圣诞节前向伦敦正式申请举行第二次"苏独公投"。不过，英国政府并不一定会批准这一申请。在2014年的公投中，55%的选民反对苏格兰脱离英国独立；而在2016年的英国脱欧公投中，多达62%的苏格兰地区选民反对脱离欧盟。英国脱欧进程正式启动后，苏格兰再次举行独立公投的呼声日渐响亮。

文山/达扬/(德新社、路透社)

 

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