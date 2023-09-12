 没肉吃！德弗莱堡市所有小学仅提供素食 | 德国新闻 | DW | 12.09.2023

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德国新闻

没肉吃！德弗莱堡市所有小学仅提供素食

根据德国弗莱堡市的规定，本学期开始，全市所有幼稚园和小学食堂只提供学童全素食。这种做法引起了不小的争议，斯图加特农业部长认为，营养均衡也要包含肉类食品。市政府做出这个决定的理由是什么呢？

弗莱堡小学之前会给孩子们准备两种餐食可选，其中包含了肉类和鱼类。

弗莱堡小学之前会给孩子们准备两种餐食可选，其中包含了肉类和鱼类。

（德国之声中文网）对德国巴登-符腾堡州弗莱堡的许多小学生和幼稚园的孩子来说，新学年开始可能会有一些改变需要慢慢习惯：从现在开始，他们需要适应学校的新餐单。去年十月，由弗莱堡市议会通过决议，该市内的所有小学和幼儿园都只提供素食菜单，此外，为了应对成本上涨，学校的餐费将逐步提高。该市议会共有48个席位，其中最大的党派是绿党。

一位市府发言人接受德新社采访时表示：“这是一个巨大的改变。” 公共食堂里要同时满足许多人多样化的口味需求，这和在普通家庭中烹饪完全不能相提并论。餐单将在学年内进行调整：“我们的目标是尽可能使学校食堂提供的饭菜健康、利于环保，并且美味，以满足大家的需求。”

此前学校的菜单给孩子们准备了两种餐食可选，提供的饭菜中包含了肉类和鱼类。学生家长已被告知午餐的新变化。

吃的饱也要吃的对！  怎样吃才能营养又健康 

根据弗莱堡市政府网站，市议会决定从2023/2024学年开始只提供素食菜单。这一决定的背后主要是降低成本：通货膨胀导致成本价格上涨， 市政府仍然希望为学生提供高质量的餐食。为了避免学校餐费涨价过多，必须在其他方面进行调整。给孩子仅提供一种菜单将减少行政工作和食物分发的成本，能够节省费用。由于各种饮食习惯中，素食的接受面更为广泛，所以做出仅提供素食菜单的决定。 当然，在学校和幼儿园内可以食用肉类。学童们仍然可以带着肉类食物上学。

肉类保卫战

弗莱堡去年公布仅提供素食菜单的决定不仅在当地，也在德国各地引发了不小的争议。对这种做法，斯图加特农业部明确表示拒绝。部长豪克（基民盟）相信，追求均衡饮食也包括要吃肉。

弗莱堡学校并非是德国首个仅提供素食的机构。德国大众汽车位于沃尔夫斯堡总部的一处食堂2021年宣布推行素食，不再提供肉类菜品，偶尔会提供鱼。对许多员工来说，这是一个坏消息，因为大众的咖喱香肠备受欢迎，而这道经典菜也随着素食令而在这个食堂消失，不过其他的食堂还提供肉类菜单。大众自己生产咖喱香肠已经有几十年之久，疫情之前的 2019年，它一共生产了700万根香肠。

富裕的德国为什么存在儿童贫困？

 


（德新社，《法兰克福评论报》等）

 


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