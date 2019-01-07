没结果 继续谈：中美贸易谈判进入“加时赛”

（德国之声中文网）美国总统特朗普週二晚间发布推特表示，美中贸易谈判进展"非常顺利"。这次会晤原定进行两天，1月8日结束。但一名美方官员週二表示，谈判将在1月9日继续进行，但没有透露进一步细节。
《华尔街日报》报道称，美中双方正在缩小彼此之间的分歧，中国官员承诺增加购买美国商品和服务，双方预计将在本月稍后进行部长级会晤。
中美贸易谈判有望取得进展的消息也令全球股市大受鼓舞。欧洲股市週二表现稳健，而华尔街也连续迎来第三天上涨，遏制12月以来的下跌趋势。
FXTM富拓首席市场战略师萨义德（Hussein Sayed）对法新社表示："经历了2018年底糟糕的全球大跌行情之后，市场终于看到绿色（代表股市上涨）回到了他们的屏幕之上"。
中美贸易争端是导致全球股市下跌的重要因素之一。宏利资产管理（Manulife Asset Management）的宏观战略负责人唐纳德（Frances Donald）表示，贸易谈判的最近进展表明局势"并不像人们所预期的那样紧张"。
摩根亚洲首席似乎长策略师许长泰(Tai Hui)表示："尽管我们并不认为中国与美国在可预见的未来能够就贸易争端达成彻底解决方案，但这一过程中的任何微小进展都会受到投资者的欢迎。"
华尔街情绪乐观（资料图片）
中国进口转基因产品
在美中谈判进行期间，中国农业部週二宣布批准从美国进口五种转基因谷物，以缓解来自美国要求中国进口更多农产品的压力。这也是一年半以来北京政府首次作出类似审批动作。
美国是全球最大的转基因粮食生产国，而中国则是转基因大豆和油菜的进口大户。
美国农民和国际种子公司长期以来抱怨北京在审核转基因农作物进口方面不但动作缓慢，而且不确定性很高。这也是美中贸易争端的一项重要内容。
一位没有透露姓名的业内人士对路透社表示，相关决策其实早已成型，北京政府刻意挑选现在的时机加以公布，作为谈判期间展现的善意姿态。
转基因农作物在中国是一项极具争议的话题。中国禁止种植转基因作物，但允许进口大豆和其他谷物作为动物饲料。
美国要求中国改良转基因产品审批程序，增加透明度、提高效率，并基于科学理由做出决定。
但是，另一位在中国从事业务的业内人士对路透社表示，这次最新的审批通过并不意味着北京已经按美方的要求做出根本性改变："这再次证明中国的审批程序并非完全基于科学，而是政治驱动。"他也认为，这次的宣布时机显然与正在进行的贸易谈判有关。
这次被批准进口的六项转基因产品，主要来自两家德国公司（拜尔和巴斯夫）的下属企业，其中部分产品已经等待审批长达六年之久。
世界经济增长形势令人堪忧（资料图片）
世界经济增长预期放缓
虽然美中继续谈判，股市有所回暖，但世界经济发展趋势依然存在极大的不确定性。世界银行週二表示，由于受到贸易紧张局势以及国际贸易下滑的影响，2019年全球经济增长率预计为2.9%，低于2018年的3%。
世界银行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在该行发表的半年度全球经济展望报告中表示："2018年年初，全球经济全速前行，但在此后逐渐失去动力，今年会出现更大的起伏" 。
世界银行预估，美国今年的经济增长率可能下滑到2.5%，比2018年减少0.4%，而中国的数字是6.2%，比去年减少0.3%。
就整体而言，新兴市场经济体的增长率预计为4.2%，而发达国家则是2%。
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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大国较量 中美贸易战大事记
为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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大国较量 中美贸易战大事记
美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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大国较量 中美贸易战大事记
峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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大国较量 中美贸易战大事记
华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
作者: 苗子