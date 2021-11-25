 “没电也没暖”: 塞尔维亚苦难的越南劳工 | 文化经纬 | DW | 25.11.2021

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文化经纬

“没电也没暖”: 塞尔维亚苦难的越南劳工

没有电，没有暖气也没有热水：几个月时间里，大约500名越南工人一直在这样的状况下生活，他们在塞尔维亚的一家中国轮胎厂的工地打工。其处境引起了记者和人权活动家们的关注。

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