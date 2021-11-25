“没电也没暖”: 塞尔维亚苦难的越南劳工

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没有电，没有暖气也没有热水：几个月时间里，大约500名越南工人一直在这样的状况下生活，他们在塞尔维亚的一家中国轮胎厂的工地打工。其处境引起了记者和人权活动家们的关注。
中国玲珑轮胎在塞尔维亚工厂的越南工人本周集体罢工，抗议生活及工作条件恶劣。该起事件登上当地新闻头条，也引起人权团体及欧盟议员关注。塞尔维亚政府则试图淡化中国资方的责任。
多国的农业生产活动受到疫情影响，欧洲出现农业劳工荒，同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高，甚至有官员指出或会出现粮食危机。
联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。
中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。
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