没有联合宣言的G7闭幕 特朗普称赞「团结」

（德国之声中文网）即便美国总统特朗普在中国、贸易、俄罗斯与伊朗等诸多议题上的立场与其他六国领袖不同，但在他眼中，今年的G7峰会各国展现的团结「完美无瑕」。

美联社报导，为了避免峰会期间再传出任何负面消息，各国领袖在今年似乎都下定决心配合着特朗普的步调走。

比如说，今年主办国法国的总统马克龙 (Emmanuel Macron) 决定取消G7峰会在闭幕时发表联合宣言的惯例。 过往，参与峰会的各国会透过这份文件来阐述各国领袖在不同议题上达成的共识，并让国际社会了解他们预计如何处理这些议题。

但是，特朗普却让这项惯例不太能继续维持: 这位美国总统在2017年因其他国同意在联合宣言中提到气候变迁而动怒，去年又埋怨加拿大总理特鲁多不够尊重他，在峰会最后决定不签署联合宣言。

加拿大智库国际治理创新中心 (the Center for International Governance Innovation) 的学者波恩斯 (Thomas Bernes) 在接受美联社采访时表示: 「我认为马克龙基于过去的事件而做下决定，认为那样(发表共同声明)并不值得。」

今年，各国领袖在最终的「声明」中表示:「G7领袖希望强调各国间的团结，与他们在辩论过程中保持的正向精神。 」此外，马克龙也强调，G7领袖在经过充分讨论后，希望能传递一个正面且团结的讯息。 他说各国领袖在过去两天团结起来，携手与特朗普合作。

然而，虽然与会各国看似团结且融洽，但事实上当中的许多国家的经济受到中美贸易战打击，要求特朗普尽快结束这场贸易争端。 马克龙说，这场贸易争端制造的不确定性，也对世界经济带来负面影响。

此外，特朗普与其他六国领袖也对是否让俄罗斯重返G7峰会有不同看法。 特朗普延续他去年的主张，今年再次表示希望俄罗斯能重返峰会。 虽然这项主张在美国国内也引发争议，但特朗普周一 (8月26日) 表示，因为G7峰会讨论的许多议题都牵涉俄罗斯，他宁愿将俄罗斯纳入讨论中，也不愿将其排除在外。

加拿大总理特鲁多在接受媒体访问时表示，他私下向特朗普表明他反对让俄罗斯重返峰会的立场。 他说:「俄罗斯自从2014年吞并克里米亚后，仍然未改变其作法，所以我们不该让他们重返峰会。 」

另一方面，虽然日本首相安倍晋三不断向特朗普示好，特朗普仍不愿和日本一样把朝鲜试射短程导弹一事定调为违反联合国决议案。 尽管如此，特朗普仍坚持他与安倍「看法一致」。但另一方面，特朗普又为金正恩试射导弹的行为辩护，暗示世界上还有很多国家也在试射飞弹:「不管你喜不喜欢，我们正身处一个充满飞弹的世界。 」

虽然特朗普在闭幕致词中，涉及到的与伊朗有关的观点乃是延续着他长久以来的想法，也与其他国家没有太多交集，但是特朗普却仍然声称各国在伊朗议题上也展现了「强大的团结性」。事实上，除了美国以外的其他G7成员国，包括法国与德国等国家，都不认同特朗普退出2015伊朗核协议的做法。 特朗普在闭幕时强调，各国领袖在伊朗议题上达成的共识是伊朗不能拥有核武。

然而，在法国总统马克龙提议特朗普与伊朗总统鲁哈尼在接下来几周内见面时，特朗普称如果情势许可的话，他同意与鲁哈尼会面。 他说:「我认为法国的提案是合理的，而我也认为鲁哈尼会想见面，因为伊朗希望能解决与美国间的分歧。」

当他被问到如何确保被美国关押的伊斯兰国战士能被遣返回欧洲各国时，特朗普说各国仍未针对此议题达成最后共识。 他在闭幕式上抱怨道:「因为这些战士并非来自美国，所以让美国负责管理他们是不公平的。 」

为了强调法国在美伊之间扮演协调者的角色是必要的，法国总统马克龙在闭幕式时引用了二战英雄戴高乐将军的话，强调:「外交是为了修补破碎的窗。 」

杨威廉/罗法 (美联社/法新社)