没有疫苗 康复者血清是否可预防新冠？

(德国之声中文网) 湖北的医生早在今年2月就开始使用新冠病毒康复者捐献的血清来救治重症患者，这背后的逻辑非常简单：康复者的血液内含针对病毒的特异抗体，将这种抗体转移到重症患者体内，就能协助对抗新冠病毒，提高患者的生存率。

这种疗法在其他国家也得到了广泛应用，仅在美国，迄今就已经有2万余名患者接受过这种疗法。

美国约翰斯·霍普金斯大学的感染科医生肖汉姆(Shmuel Shoham)对美联社表示，医学界对血清疗法抱有一丝希望。肖汉姆的团队一方面在对血清疗法进行严格的测试，另一方面，他也抛出了下一个问题：康复者的血浆能否用于预防感染？比如，一个健康人接触了患者后，能否通过注射康复者血清来降低感染率？

为了探寻这个问题的答案，约翰斯·霍普金斯大学医院以及其他15家医疗机构计划招募150名一线医务工作者、患者家属、护理院居住者。这些志愿者将被分成两组，其中一组将被注射康复者血浆，对照组则将被注射疫情发生前就被冷冻保存的普通血浆。研究团队接下去将会跟踪这两组志愿者的感染率。

如果这种方法被证实有预防效果，康复者血清就能在耗时长久的疫苗研发完成前发挥巨大作用：高风险人群可以通过注射含有抗体的血清来短期提高特异免疫力。肖汉姆说："高风险人群可以是护理人员、警察、养殖业工人，也可以是潜艇上的海军官兵。"

临床研究不足

迄今，根据各国官方统计，新冠病毒累计感染了全球范围内的700万余人，40多万人丧生。实际疫情规模可能远远超出官方统计。从确认病原体至今，只有短短5个多月时间，特效药、疫苗都依然还在研发阶段，科学界因此不得不尝试一切可能有效的其他手段，包括原本用于治疗其他疾病的药物。

在这一背景下，古老的血清疗法便被寄予了厚望。在现代医学的萌芽时期，血清疗法就曾经得到过应用。1918年的流感大流行期间，医生们就报告说，接受了康复者血浆的患者的死亡率似乎有所降低。2003年的SARS疫情、2014年的埃博拉疫情期间，康复者血清也被用来治疗重症患者。但是，这种疗法的疗效从来没有被足够严谨的临床研究确认。

纽约市西奈山医院对比了39名获得康复者血清的患者与对照组患者的病情后发现，在接上呼吸机前就注射血清的患者具有比初始病情相似的对照组患者更低的死亡率。但是研究者表示，这还只是初步的研究，更加严谨的控制变量研究不可或缺。

全球首份针对新冠病毒血清疗法的控制研究来自疫情起始地武汉，其研究成果刊登在上星期出版的《美国医学会杂志》(JAMA)上。武汉多家医院在疫情高峰期随机选择了约100名重症患者进行康复者血清疗法试验，发现接受了血清的患者确实存活率更高。但是，武汉的疫情得到了强力管控，患者数量越来越少，此项研究没能达到原定的200人规模，因此科研人员无法判定存活率的差异是否出于巧合。

即便能有完美的实证研究证明血清疗法的疗效，医学界依然面对大量未知数。比如，每一个康复者体内的抗体水平具有很大的差异，医生将难以确定患者接受血清的最佳剂量。至于健康人能否用康复者血清预防感染、是否会有不良副作用，这些问题的答案更为遥远。

文山/凝炼/(路透社、美联社)