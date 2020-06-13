 没有疫苗 康复者血清是否可预防新冠？ | 科技环境 | DW | 21.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新冠疫情

没有疫苗 康复者血清是否可预防新冠？

全球多国医生都在运用康复者捐献的血清来治疗新冠病毒重症感染者。虽然科学界还没能最终断定这种疗法究竟是否有效，但一线医务工作者以及科研人员已更进一步，开始探索是否能运用血清来预防新冠病毒。

Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

(德国之声中文网) 湖北的医生早在今年2月就开始使用新冠病毒康复者捐献的血清来救治重症患者，这背后的逻辑非常简单：康复者的血液内含针对病毒的特异抗体，将这种抗体转移到重症患者体内，就能协助对抗新冠病毒，提高患者的生存率。

这种疗法在其他国家也得到了广泛应用，仅在美国，迄今就已经有2万余名患者接受过这种疗法。

美国约翰斯·霍普金斯大学的感染科医生肖汉姆(Shmuel Shoham)对美联社表示，医学界对血清疗法抱有一丝希望。肖汉姆的团队一方面在对血清疗法进行严格的测试，另一方面，他也抛出了下一个问题：康复者的血浆能否用于预防感染？比如，一个健康人接触了患者后，能否通过注射康复者血清来降低感染率？

为了探寻这个问题的答案，约翰斯·霍普金斯大学医院以及其他15家医疗机构计划招募150名一线医务工作者、患者家属、护理院居住者。这些志愿者将被分成两组，其中一组将被注射康复者血浆，对照组则将被注射疫情发生前就被冷冻保存的普通血浆。研究团队接下去将会跟踪这两组志愿者的感染率。

如果这种方法被证实有预防效果，康复者血清就能在耗时长久的疫苗研发完成前发挥巨大作用：高风险人群可以通过注射含有抗体的血清来短期提高特异免疫力。肖汉姆说："高风险人群可以是护理人员、警察、养殖业工人，也可以是潜艇上的海军官兵。"

Symbolbild Virologe (picture-alliance/Geisler/C. Hardt)

临床研究不足

迄今，根据各国官方统计，新冠病毒累计感染了全球范围内的700万余人，40多万人丧生。实际疫情规模可能远远超出官方统计。从确认病原体至今，只有短短5个多月时间，特效药、疫苗都依然还在研发阶段，科学界因此不得不尝试一切可能有效的其他手段，包括原本用于治疗其他疾病的药物。

DW.COM

加紧研制疫苗的同时，科学家们也在尝试在新冠肺炎康复者的血清中找到相关抗体，用以治疗其他患者。一百年前，德国免疫学家冯·贝林（Emil von Behring）就是用这种“被动免疫”的方法拯救了数千人的生命。 (21.03.2020)

利用新冠病毒康复患者的血清治疗重症病人，是一种广泛采用的疗法。能否人工制造抗体，协助治疗病患呢？现在，德国科研人员在这方面取得了重大突破。 (10.05.2020)

有多少人是新冠病毒"无症状感染者"？又有多少人已经康复却浑然不知自己曾经染病？近日，在德国最早爆发疫情的海因斯贝格县，以及南部大城市慕尼黑，研究人员启动了大规模抽样抗体检测项目，为疫情全面摸底。 (06.04.2020)

新冠疫情原爆点湖北省的官方确诊病例为6.8万人，此数字一直备受质疑。根据港大最新研究推算，当地97%感染者因无病征而没有被确诊，推算人数多达220万人。 (11.06.2020)

在这一背景下，古老的血清疗法便被寄予了厚望。在现代医学的萌芽时期，血清疗法就曾经得到过应用。1918年的流感大流行期间，医生们就报告说，接受了康复者血浆的患者的死亡率似乎有所降低。2003年的SARS疫情、2014年的埃博拉疫情期间，康复者血清也被用来治疗重症患者。但是，这种疗法的疗效从来没有被足够严谨的临床研究确认。

纽约市西奈山医院对比了39名获得康复者血清的患者与对照组患者的病情后发现，在接上呼吸机前就注射血清的患者具有比初始病情相似的对照组患者更低的死亡率。但是研究者表示，这还只是初步的研究，更加严谨的控制变量研究不可或缺。

全球首份针对新冠病毒血清疗法的控制研究来自疫情起始地武汉，其研究成果刊登在上星期出版的《美国医学会杂志》(JAMA)上。武汉多家医院在疫情高峰期随机选择了约100名重症患者进行康复者血清疗法试验，发现接受了血清的患者确实存活率更高。但是，武汉的疫情得到了强力管控，患者数量越来越少，此项研究没能达到原定的200人规模，因此科研人员无法判定存活率的差异是否出于巧合。

即便能有完美的实证研究证明血清疗法的疗效，医学界依然面对大量未知数。比如，每一个康复者体内的抗体水平具有很大的差异，医生将难以确定患者接受血清的最佳剂量。至于健康人能否用康复者血清预防感染、是否会有不良副作用，这些问题的答案更为遥远。

文山/凝炼/(路透社、美联社)

相关内容

China Peking Neue Abriegelungen nach Corona-Ausbruch

北京疫情复发:菜市场关闭 三文鱼"喊冤" 13.06.2020

6月11日、12日两天内，北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌，迅速封闭了6座大型菜市场，实行严格管理。有关三文鱼传染肺炎的说法被辟谣，基本事实依据是三文鱼没有肺。

Coronavirus Jena Mundschutz

德国学者证实：戴口罩真的有用！ 09.06.2020

德国中部城市耶拿在4月初就出台了公共场所口罩强制令，比其他城市提早了整整3个星期。科学家在分析了耶拿市的新冠疫情数据后确认：戴口罩确实有助于防控病毒传播。

Coronavirus | China Peking Großmarkt von Yuegezhuang Desinfektion-Team

专访：“我不觉得现在中国会爆发第二波疫情” 17.06.2020

在汉堡大学任教的病毒学家乔纳斯·施密特-查纳西特（Jonas Schmidt-Chanasit）指出，北京新冠疫情复发并不意味着第二波疫情已经开始。接受德国之声采访时他表示自己对新冠疫情的卷土重来并不惊讶。哪个国家会最先推出疫苗，他也对此进行了推测。

广告

评论分析

China Fudan Universität in Shanghai (Imago Images/ZumaPress)

客座评论：化腐朽为神奇的好大学

山东理工大学15年前发生的冒名顶替上大学而且顺利毕业一事，让曾在德国深造的经济学者沈凌不禁感慨，莫非中国大学能“化腐朽为神奇”，还是过于“严进宽出”？  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  