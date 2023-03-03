 没有她就没有汽车： 奔驰创始人妻子贝尔塔 | 科技环境 | DW | 03.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

没有她就没有汽车： 奔驰创始人妻子贝尔塔

她是贝尔塔·本茨，奔驰汽车创始人卡尔·本茨的妻子。她是世界上第一个进行汽车长途旅行的人。没有她就不会有现在的汽车。

更多内容来自 热点关注 (视频)

德国总理肖尔茨喊话中国，莫向俄罗斯输送武器助其侵略乌克兰，同时呼吁中国发挥影响力敦促俄罗斯撤军。究竟中国能发挥怎样的影响力？中国扮演着何种角色？德国外交政策专家瓦德普就此接受德国之声采访。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂” 03.03.2023

从中国出发经由“新丝绸之路”运往欧洲的集装箱，过去会取道俄罗斯。但俄罗斯对乌克兰发动战争后，中国集装箱开始改走“中间走廊”，经格鲁吉亚进入欧盟。

受俄乌战争影响 中国集装箱改道格鲁吉亚 02.03.2023

德国汽车过去一直以高质量及高性能著称。但如今的德国汽车质量，是否已不符合过去的辉煌声誉？

德国汽车的质量下滑？ 01.03.2023

从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量

从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量 25.02.2023

相关文章

FILE PHOTO: Airplane is seen in front of Chinese and Taiwanese flags in this illustration, August 6, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：“如果中国对台湾动武，美国会采取直接军事干预” 16.02.2023

德国电视二台著名的政治脱口秀节目“Markus Lanz”昨天讨论的话题关于美中两个大国的未来与前景。该电视台驻华盛顿首席记者在节目中表示，“与乌克兰冲突不同，如果中国对台湾动武，美国会采取直接的军事干预”。《法兰克福汇报》撰文指出，由于对中国清零政策卷土重来的忧虑过高，除了德国大企业的CEO们，普通雇员都不愿意返回中国。

Stephan Wollenstein, CEO der Volkswagen Group China, präsentiert den ID 6 SUV während einer Einführungsveranstaltung auf der internationalen Automesse Auto Shanghai 2021 . Volkswagen enthüllte den für China gefertigten elektrischen Stadtgeländewagen ID.6 Crozz vor der Eröffnung der Shanghai Auto Show. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国汽车与新疆人权 15.02.2022

新疆恶劣的人权记录受到持续关注，而在新疆开设有工厂的德国大众也因此成为众矢之的。尽管大众坚决否认其新疆工厂中存在强制劳动等问题，但德国政府和欧盟还是决定要对大众展开深入的调查。

Wahlplakate - Landtagswahl 2022 NRW am 09.05.2022 in Köln SPD: Thomas Kutschaty und Olaf Scholz. Gemeinsam für NRW und Deutschland. Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen findet bei regulärem Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode am 15. Mai 2022 statt. Foto: Revierfoto

评论：若“交通灯”发的是黑绿光 16.05.2022

北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。

Hamburg Reisewelle, ueberfuellte Bahngleise, Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg, 21.10.2021, Reisewelle, ueberfuellte Bahngleise, Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg, 21.10.2021, *** Hamburg travel wave, crowded train tracks, chaos and crowds at Hamburg central station, 21 10 2021, travel wave, crowded train tracks, chaos and crowds at Hamburg central station, 21 10 2021, Copyright: xEibner-Pressefotox EP_JBH

2022年，濒临极限的德国 26.12.2022

新冠疫情期间，德国在许多方面已经透露出不足。如今德国更面临严重医疗人力短缺、学校教师不足、基础设施不够现代化等种种问题。