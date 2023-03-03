没有她就没有汽车： 奔驰创始人妻子贝尔塔

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她是贝尔塔·本茨，奔驰汽车创始人卡尔·本茨的妻子。她是世界上第一个进行汽车长途旅行的人。没有她就不会有现在的汽车。
德国电视二台著名的政治脱口秀节目“Markus Lanz”昨天讨论的话题关于美中两个大国的未来与前景。该电视台驻华盛顿首席记者在节目中表示，“与乌克兰冲突不同，如果中国对台湾动武，美国会采取直接的军事干预”。《法兰克福汇报》撰文指出，由于对中国清零政策卷土重来的忧虑过高，除了德国大企业的CEO们，普通雇员都不愿意返回中国。
新疆恶劣的人权记录受到持续关注，而在新疆开设有工厂的德国大众也因此成为众矢之的。尽管大众坚决否认其新疆工厂中存在强制劳动等问题，但德国政府和欧盟还是决定要对大众展开深入的调查。
北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。
新冠疫情期间，德国在许多方面已经透露出不足。如今德国更面临严重医疗人力短缺、学校教师不足、基础设施不够现代化等种种问题。
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