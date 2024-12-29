“没有人能胜过我”——波兰将接任欧盟轮值主席国

2025年1月1日，波兰将从匈牙利手中接任欧盟理事会主席国职位。自信满满的波兰总理图斯克会在接下来的半年时间里做些什么？

（德国之声中文网）2025年1月1日，匈牙利将把欧盟理事会主席国的接力棒交给波兰，结束了它让盟友们大伤脑筋的半年。

欧盟理事会主席国的职位由27个成员国轮流担任，任期为六个月。轮值主席国的角色是在各成员国之间充当“诚实的中间人”，超越本国利益，推动欧盟的重要议程。

在过去这六个月里，匈牙利总理欧尔班并未老老实实扮演这样的角色，而是多次与欧盟总部对着干。他在未经事先协商的情况下，给自己派遣了一系列“和平使命”，出访了莫斯科、基辅和北京，让欧盟伙伴感到恼怒。

“波兰接任欧盟理事会主席国的作为，将与过去六个月发生的事情大不一样。”柏林德国国际与安全事务研究所的东欧问题专家凯-奥拉夫·朗（Kai-Olaf Lang）告诉德国之声，尤其是在欧盟的安全政策以及与乌克兰和俄罗斯的关系方面值得期待。

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“没有人能胜过我”

波兰总理图斯克是一位经验丰富的欧洲政界人物。他曾于2014年至2019年担任欧洲理事会主席，随后担任欧洲议会中最大的政党欧洲人民党（EPP）的主席。

一年多前，在民粹主义政党法律与公正党（PiS）执政波兰八年之后，图斯克领导的政治联盟在大选中获胜。2023年12月担任波兰总理后，他在第一次政府声明中骄傲地宣称：“在欧盟没有人能胜过我。”

“欧洲说我们的语言”

图斯克是在自吹自擂吗？欧盟理事会主席国轮值是他证明自己的绝好机会。他要向外界展示，在加入欧盟20年后，波兰不再是亦步亦趋的学生，甚至可以教一些“老牌”成员国如何行动。

波兰欧盟事务部长亚当·什拉普卡（Adam Szlapka）最近谈到波兰担任该职位的优先事项时表示：“我们是可以信任的。欧洲说我们的语言。”他还说，波兰已成为应对西方面临的“最大挑战”的专家。

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“欧洲必须自力更生”

连月以来，图斯克在公开演讲中一再强调，应将波兰及北约东翼国家的国防政策作为整个欧盟的安全政策。

2024年11月底，图斯克首次参加了在瑞典哈普松德召开的北欧-波罗的海八国（NB8）峰会。他在峰会召开之前表示：“我们应该加强与美国的关系，但欧洲必须独立，必须自力更生。现在是结束对俄罗斯恐惧和摇摆不定的时候了。”

波兰在国防支出方面确实领先。目前，波兰将国内生产总值的4.2%用于国防，并计划在2025年将这一比例提高至4.7%。

这一点不仅为与其他欧盟国家的讨论提供了有力依据，也为与美国当选总统特朗普未来的谈判积累了筹码。特朗普呼吁欧洲合作伙伴承担更多责任。

“不能绕过乌克兰寻求和平”

图斯克决心阻止任何绕过乌克兰、仅由美国和俄罗斯之间进行的和平谈判。他还希望欧盟能够在谈判桌上拥有一席之地。

“我们作为欧盟理事会主席国，将共同负责谈判的进展，这可能从今年冬天开始，”图斯克在12月初表示。他在12月12日与法国总统马克龙于华沙会面后说：“乌克兰必须参与每一轮谈判，必须要让我们在基辅的朋友能够接受每一种变更，每一项提议。”

为了应对各种可能性，波兰正在它与白俄罗斯的边界上修建一条名为“东方盾牌”（East Shield）的防线，并希望欧洲其他国家提供资金援助。波兰还参与了名为“欧洲天空盾牌”（European Sky Shield）的欧洲防空倡议。

图斯克领导的政府支持通过发行欧洲债券来支付防务开支，但在欧盟内部，这一想法极具争议。德国和荷兰对此尤为反对。

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推动乌克兰入盟谈判

在欧洲理事会决定与乌克兰开启入盟谈判一年后，波兰希望能推动这一进程。什拉普卡部长建议，可从法治、人权和反腐败等领域开始谈判。

尽管基辅希望尽可能多地开启谈判领域，但波兰表示不要操之过急。这是因为波兰再次进入选举季：明年5月将选举新总统。

来自国内政治的压力

图斯克在去年上任时，恰逢波兰农民大规模抗议乌克兰粮食进口的浪潮。抗议者一度封锁了波兰与乌克兰以及波兰与德国的边界。

乌克兰希望达成一项贸易协议，以解决未来数年对欧盟的进口问题。然而，波兰不太可能在这一领域向乌克兰让步。

此外，波兰是南美自由贸易协定的坚决反对者，并尽可能阻止该协议按计划实施。在这一点上，波兰与法国等盟友的立场一致。

12月6日，欧盟与巴西、阿根廷及其他三个南美国家组成的南方共同市场（Mercosur）达成了一项历史性的自由贸易协定。据报道，该协议一旦获得批准，将创建全球最大的自由贸易区之一，覆盖7.8亿人口的市场，占全球GDP近四分之一。

然而，法国、荷兰和波兰等拥有大型奶制品和牛肉产业的国家对协议持反对态度。他们认为，该协议会使本地农民面临不公平竞争，并可能造成环境破坏。

2024年11月底，图斯克（左三）参加了在瑞典哈普松德召开的北欧-波罗的海八国（NB8）峰会。他在峰会召开之前表示：“现在是结束对俄罗斯恐惧和摇摆不定的时候了。” 图像来源: Henrik Montgomery/TT/REUTERS

“脱碳不能通过去工业化来实现”

图斯克对欧盟委员会主席冯德莱恩提出的“欧洲绿色协议”持高度怀疑态度。该协议旨在到2050年将欧盟的温室气体净排放量降至零。

图斯克表示：“拯救整个地球的天真野心正在削弱欧洲的全球竞争力。”什拉普卡部长补充说：“脱碳不能通过去工业化来实现。”他警告称，民众对气候政策的接受度正在下降。

德国和法国是两块绊脚石

目前，德国和法国都面临国内政治危机。图斯克希望利用这两个欧洲大国的脆弱时刻来提升波兰的地位。

东欧问题专家凯-奥拉夫·朗警告说：“波兰在自我定位方面非常积极。然而，仅与北欧和波罗的海国家结盟是不够的。”

凯-奥拉夫·朗认为：“波兰将展示自己是一个愿意参与欧盟建设的国家。然而，德国和法国在经济和政治上的困境将会一再成为阻碍欧洲前进的绊脚石。”

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