没收房产?柏林人要政府出奇招抑房租

(德国之声中文网) 柏林的房价快速上涨，已经成了德国首都民众最为头疼的问题之一。经常有好几十名找房者争抢同一间出租屋，而住了几十年的老租客，也突然要担心房东会以什么理由赶走自己。与此同时，柏林州政府虽然制订了新建住宅目标，但是却无力完成。

一项公民动议现在呼吁，凡是持有房产超过3000套的房地产公司，其房产都应强制充公，归属州政府所有，这些房地产公司则会获得相应的补偿金。根据估算，总计20万套住房会被此项动议涉及。值得一提的是，许多房产原先都由柏林州政府持有，直接以较低廉的价格租给民众；90年代之后，这些房产渐渐私有化，此过程中，少数几家房产公司形成"寡头"，掌握大量房产。

充公补偿金之争议

政界、商界、新闻界、当然还有房地产界如今都在热烈争论这一话题。《柏林报》3月初进行的一项民意调查显示，47%的柏林民众认为房产充公并非理智的方案，39%的人则持赞同观点；而在1月的民调中，比例则恰好相反：39%的人反对、44%的人赞同。

公民动议发起者的主要依据是德国《基本法》第15条：土地、矿产及其他生产资料，可以通过法定补偿的形式，转换为公有、集体所有财产。主要发起人之一霍夫罗格(Ralf Hoffrogge)称，租房市场上关乎生存的危险状况"只能通过将房产撤出市场、转为公有制的方式来应对"，"毫无疑问，充公措施是合法的，这不仅仅是一种手段，而且还是《基本法》确立的一条标准。根据《基本法》，充公的补偿金可以低于市场价格。"

去年4月柏林市中心的租客大游行

根据公民动议发起者的估算，补偿金总额将在73亿~137亿欧元之间。而作为反对方代表，柏林-勃兰登堡房产企业协会则估计至少需要250亿欧元。

柏林州政府城市发展局上周也披露了官方的估算数字：柏林境内24.3万套住房的充公补偿金额将高达288亿~360亿欧元，此外在赎买过程中还会产生最高达1.8亿欧元的"其他费用"以及15亿~29亿欧元的估价费、未建设土地补偿费。简而言之：充公补偿的成本将会高达三四百亿欧元。

公民动议发起方批评州政府的方案"将补偿金额仅与房产市价挂钩，而我们的动议则计划让补偿金远远低于市场价格"。发起方认为，如今的房产市场价格是炒作的产物，而此项公投动议则是为租房客的利益着想。"而且，我方计划的73亿~137亿补偿金中，只有20%应当由柏林州公共财政一次性支付，其余部分应当通过租金逐渐偿付。"

从未动用的宪法条款

柏林州政府上周还发布了一份司法鉴定，认为房产充公且补偿金低于市场价格的做法并不会违宪。不过，这最终只能由联邦宪法法院来决定。已经有多个反对方威胁，一旦相关法案出台，就要把官司打到宪法法院。需要注意的是：具有宪法地位的德国《基本法》第15条，自1949年订立以来还从未付诸于实践。柏林当地的《每日镜报》在评论中指出，这是因为西德政府以及两德统一之后的德国政府都不愿意被人指责"搞东德式的社会主义"。

柏林州目前由社民党、左翼党、绿党联合执政，其中只有左翼党明确支持此项公民动议，绿党、社民党没有明确反对，但是也表达了担心。在野的基民盟、自民党、德国选项党则都反对此项动议。

现在，此项公民动议还在征集签名阶段。一旦达到了法定的签名数量，动议就能诉诸公投。