没收乌干达机场？中国：恶意揣测和炒作

（德国之声中文网）中国驻乌干达大使馆周日（11月28日）在官网上发布声明，称“所谓乌干达为中国融资牺牲核心资产的恶意揣测毫无事实依据”，并称有关报道是“个别媒体炒作”。此前有非洲媒体报道，乌干达最重要的机场——恩德培国际机场（Entebbe International Airport）传出可能将由中资的贷款银行接管。

乌干达于2015年11月同中国进出口银行签署了一项协议，以2%的利率借款约2亿美元用于恩德培国际机场的改扩建工程。根据坦桑尼亚《公民报》报导，乌干达政府与中国签署的贷款协议期限为20年，包括7年宽限期（仅需偿还利息，暂不偿还本金）。然而宽限期将于明年失效，乌干达发现可能无法在宽限期之后依約按時偿还贷款。

乌干达议会上个月的一项调查得出结论认为，与中方的贷款协议包含苛刻条件，包括一旦违约可能会没收机场。贷款协议的具体条款尚未公开。

乌干达议会负责调查的议员Joel Ssenyonyi对路透社表示，合同给予中国进出口银行对机场年度预算的批准权，而且贷款条款允许中国在对方违约情况下接管机场。协议还要求任何争端的仲裁或法庭诉讼都要根据中国法律在中国进行。

中国还资助并建造了坎帕拉通往恩德培的高速公路

中国驻乌干达使馆的声明强调，包括恩德培机场改扩建项目在内的所有贷款协议均由双方通过对话协商自愿签订，不存在任何隐藏条款，不附加任何政治条件。恩德培机场改扩建项目协议条款完全符合国际金融市场通行惯例。

声明称，没有一个在非洲的项目曾因为中国的贷款还不起而被中国“没收”。“即使面对债务违约的极端情况，中国坚持通过友好协商，采用债务重组、缓债、减债等方式减轻非洲国家的债务负担。”

不过据此前报道，乌干达今年曾派出官方代表团前往北京，希望就贷款协议中有争议的条款重新谈判。但中国进出口银行不同意改变原协议的条款，代表团的官员们空手而归。上周，乌干达财政部长卡萨亚（Matia Kasaija）已就恩德培国际机场贷款的“不当处理方式”向议会道歉。

位于首都坎帕拉以南的恩德培机场是乌干达唯一的国际机场，每年旅客吞吐量接近200万人次。根据《新华网》今年十月的报导，目前该机场的改扩建工程进度已达到四分之三，跑道、停机坪、货运中心已完工，仅剩下货运中心变更、旧货运楼拆除以及新建客运航站楼等工程仍在进行。

恩德培机场的工程并非中国进出口银行资助乌国的第一个项目，该银行已经资助了乌干达两个主要电力项目 -- 卡鲁马（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水电站约85%的资金，此外还资助并建造了坎帕拉通往恩德培的4.76亿美元的恩德培高速公路。

（路透社等）

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