 “没人关心维吾尔人”:金州勇士队股东言论惹争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2022

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“没人关心维吾尔人”:金州勇士队股东言论惹争议

美国NBA球队金州勇士的少数股份持有者帕里哈皮蒂亚在博客节目中表示“没有人关心维吾尔人发生了什么”之后，球队方面与其划清界限。随后当事人在社交媒体承认自己“缺乏同理心”，强调人权“不管在中国，美国还是其他地方”都很重要。

USA Der Unternehmer und Shareholder von NBA-Mannschaft Golden State Warriors Chamath Palihapitiya

资料照片：帕里哈皮蒂亚在2019年的一次会议上

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在美国表态北京在新疆涉及种族屠杀和反人类罪后，国会委员会向NBA喊话，呼吁球员不要再为争议中国品牌代言。

NBA球星坎特（Enes Kanter）经常公开批评包括中国在内的专制国家侵犯人权的现像。本周，这位来自土耳其的篮球明星为纪念加入美国籍，把自己的姓氏改为“Freedom”。

去年年底加入美国籍并将自己的名字改为“自由”的土耳其篮球明星坎特呼吁体育界抵制北京冬奥会。对此中国篮协主席姚明表示，有机会希望邀请他来中国看看。

中国与美国职业篮球联赛NBA之间的纠纷出现了缓和迹象。这个周末，中国央视直播了湖人队与热火队之间的第五场较量。在谈到复播时，央视称NBA持续表达善意，支持中国抗疫。

（德国之声中文网）在金州勇士（Golden State Warriors）少数股份持有者、风险投资家查马斯·帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）因表示“没有人关心维吾尔人遭遇”而陷入争议之后，这一美国NBA球队方面表示与之划清界限。

亿万富翁帕里哈皮蒂亚在上周六发布的一集播客节目“All-In”中谈到美国总统拜登的对华政策，包括中国人权状况的批评：“没有人关心维吾尔人那里发生了什么，好吗？……我要告诉你一个非常冷酷且丑陋的现实，那就是虽然我关注的事情很多，但这件事不在我所关心的范围之内。”

帕里哈皮蒂亚继续讲述道，对其他国家侵犯人权的关注是“一种奢侈的信念”。他还表示，美国“在真正处理好自己的事务之前”，不应该就这些侵犯人权的行为发表意见。

金州勇士在周一很快发表声明，强调帕里哈皮蒂亚的言论不能代表球队。“作为一名有限投资者，帕里哈皮蒂亚先生不参与球队的日常运营工作，他不代表我们球队发言，他的言论当然也不能反映我们的观点。”

在推特拥有150万粉丝的帕里哈皮蒂亚周二发文做出回应，表示一些“重要话题值得进行仔细的讨论”，因此做出澄清。他承认自己在重新听了自己的播客节目之后，发现自己表现得缺乏同理心。“作为一名难民，我的家庭从一个存在一系列人权问题的国家逃离，这也是我生活经历的一部分。我想明确一点，那就是人权非常重要，不管是在中国，美国，还是在其它地区。结束。”

45岁的查马斯·帕里哈皮蒂亚出生于斯里兰卡，幼年随家人移居加拿大，现在生活在美国。他是投资公司Social Capital的创始人，曾在Facebook担任过高管。

经常在中国人权问题上发生的NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）也在社交媒体上对帕里哈皮蒂亚发出抨击：“当NBA声称支持正义的时候，不要忘记还有一些人为了金钱和

USA | Basketball NBA Boston Celtics - Chicago Bulls

坎特在一场比赛中，穿着有"No Beijing 2022"字样的球鞋

商业而出卖自己的灵魂，比如金州勇士股份持有者查马斯，他说‘没有人关心维吾尔人那里发生了什么’。如果种族屠杀存在，那么就是这些人允许它发生的。可耻！”

坎特曾在社交媒体上称中国领导人习近平“独裁”，批评北京对待藏人和维吾尔人的政策，并呼吁抵制2022年北京冬奥会。

2019年，休斯顿火箭队的球队经理莫雷（Daryl Morey）在推特上对香港抗议活动表示支持之后，中国一度取消了NBA球赛的比赛实况转播，直到2020年10月才重新恢复转播。

（美联社、法新社）

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