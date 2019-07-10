沙田遊行后警民冲突 商场一夜变战场

(德国之声中文网) 香港周日(7月14日)白天的沙田「反送中」遊行大抵和平，却在夜晚演变成激烈的警民冲突。 警务处处长卢伟聪半夜到医院探望受伤警员，说有警员被示威者咬断手指，他形容该示威者是「暴徒」。 包含这起事件在内，共有40名示威者遭到拘捕。 他指共有10名警员受伤。

卢伟聪叙述警员的受伤情况: 有人被咬断无名指其中一截、有人面骨及眼骨裂开、有人被硬物打伤。 他称警方过去一个月的态度是「便利一个和平示威、保护香港市民生命财产」，但是有人「好似失去常性，见到警员跌但仍不停踢」。

与此同时，香港网友比对网络上流传的照片，在一张照片当中，警员的手指戳进一名挣扎的示威者的眼睛里，怀疑这是示威者是在挣扎中情急之下才会咬断警员手指。 除此之外，也有示威者手腕被180度骨折，以及头部受伤。

香港01报导，民主党立法会议员尹兆坚今早(15日)批评警方清场的安排极不理想，一方面呼吁示威者离去，另一方面又封锁商场多个出口，市民根本无路可走，说与做互相矛盾，才会导致双方严重受伤。

商场变战场

周日白天的沙田的「反送中」遊行一方面继承了反送中的五大诉求: 即撤控示威者、取消暴动定性、追究开枪责任、撤回修例，以及实行双普选，另一方面又加入反对取消立法会议员资格，以及要求沙田区议会讨论反修例动议两大主题。 星期天的沙田游行，主办方说有11.5万人参与，警方指高峰有2.8万人参与遊行。

下午5点左右，源禾路爆发冲突，有示威者向警方投掷杂物，引发数名防暴警察手持警棍冲向示威者并喷洒胡椒喷雾。 警方在沙田赛马会边架起防线，与示威者对峙。 立法会议员许智峯到场与现场指挥官谈判，但是警员数量却是有增无减。 晚上七点左右，遊行民众开始退场，但是仍然有示威者留守街头，用雨伞与杂物设置防线。

晚上8点左右，警方出示蓝旗，指现时属于非法集会，要求示威者立即离开。 警方随后推进防线，示威者一面撤退，一面投掷砖头反击。 示威者躲进沙田中心商场与新城市广场之后，警方随后进入商场追逐示威者，场面一片混乱，警民双方均有人受伤。 警方一直到晚上近11点才离开新城市广场，离开时还高举盾牌以免被杂物击中。

由于商场属于私人物业，法例规定警方必须持有法庭搜查令方可入内执勤，有民众质疑警察违法。 而事后，新城市广场在脸书上发表声明，表示没有报警也没有求警协助。

电影放映会场

民间团体「沙田一隅」原定晚上8时于大会堂外百步梯举办放映会，播放以本土派梁天琦为主角的纪录片《地厚天高》。 「沙田一隅」成员兼遊行申请人梁延丰在快8点时宣布，晚上的放映会将取消，改为和平集会，且因为放映会位置沙田大会堂百步梯已经获得警方不反对通知书，至晚上11时有效，将在该地点和平集会至11时。 放映会司仪郑司律表示，放映会取消并改成集会的原因是因为警方重重封锁道路，导致放映器材无法进入会场。

记者询问警务处处长卢伟聪为何百步梯的集会属合法仍遭驱散，他回答﹕「如果已经发生暴力行动，警方也要有相应行动让示威者离开现场。 」但他没有作出具体阐述。

林郑辞职疑云

英国《金融时报》周日稍早引述两名知情人士报导，香港特首林郑月娥数度向中央请辞，但是却不获批准，指她需要「为自己搞出来的烂摊子负责」。 港媒香港01报导此事时亦补上，另有消息流传林郑曾经在七一后，因想不出解法心情低落，而萌生去意，遂向北京递信正式辞职，但是北京严正告诉她，这种时候绝对不能辞职，否则情势将更难挽回。 针对这些传言，特首办公室主任陈国基7月14日晚上9点50分回复香港01说，林郑从来没有辞职过。

罗法/夏立民/李芊(综合报导)