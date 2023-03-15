 沙特阿美宣布两项在华投资 总额超1000亿人民币 | 经济纵横 | DW | 28.03.2023

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经济纵横

沙特阿美宣布两项在华投资 总额超1000亿人民币

3月26日和27日，啥奥特石油巨头沙特阿美接连宣布两项在中国的大型投资计划。3月28日，中国国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。

沙特阿美2022年年度利润高达1610亿美元

沙特阿美2022年年度利润高达1610亿美元

（德国之声中文网）据中国官媒报道，习近平3月28日与沙特王储兼首相穆罕默德通电话，请他转达对萨勒曼国王的良好祝愿并致以斋月问候。习近平表示，目前中沙关系处于历史最好时期，中方愿同沙方一道，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，为促进中东地区和平、稳定、发展作出更多贡献。习近平还说，"最近，在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，有助于沙伊两国改善关系，对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大示范效应，得到国际社会广泛好评。"

据沙特通讯社报道，沙特王储兼首相穆罕默德对中国支持 "发展睦邻关系的努力 "表示赞赏。两位领导人强调了沙特与中国战略关系的重要性。

在东北投资

上周日（3月26日）和本周一（3月27日），沙特石油巨头沙特阿美石油公司宣布了两项在中国的巨额投资计划。一项是联手中国的北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团，在辽宁省盘锦市建设一座大型炼油化工一体化联合装置。公告信息显示，三方将共同出资设立华锦阿美石化有限公司，沙特阿美、北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团的持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司将包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂，一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。项目将于 2023 年第二季度开工建设，预计在2026年投入全面运营。沙特阿美每天将向该联合企业供应至多21万桶原油。盘锦鑫诚实业集团在微信公众号中表示，预计该项目总投资将达人民币837亿元（合121.9亿美元）。

沙特阿美本月早些时候报告2022年年度利润高达1,610亿美元，创下有史以来全球能源公司的年度利润最高纪录。北方工业集团是中国以及世界上最大的陆军装备生产商。

收购浙江荣盛石化10%的股权

3月27日，沙特阿美又签署最终协议，拟以246亿人民币(约折合36亿美元)的价格收购总部位于浙江省杭州市的荣盛石化股份有限公司(荣盛石化)10%的股权。根据协议，沙特阿美将向荣盛石化子公司浙江石油化工有限公司(浙石化)供应48万桶/日的原油。沙特阿美全资子公司沙特阿美海外有限公司将收购荣盛石化的股份。双方计划在贸易、精炼、化学品生产、原油储存和技术许可方面进行合作。该交易预计将于2023年底完成。据中国媒体报道，荣盛石化持有浙石化51%的股权。浙石化管理经营着中国最大的炼油化工一体化联合装置，原油日加工能力为80万桶，乙烯年产量为420万吨。

与广东探索合作

除以上两笔交易外，3月26日，广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录，提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。广东省已有艾克森美孚投资的大型石油化工厂和德国巴斯夫投资大型石化工厂。

习近平去年12月访问沙特并与王储穆罕默德会面

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去年12月，习近平对沙特进行了国事访问，并与萨勒曼国王签署了全面战略伙伴关系协议。双方强调，加强能源合作是两国重要战略伙伴关系的体现。据路透社说，中国习近平在利雅得海湾峰会上呼吁以人民币进行石油贸易。但在会议结束后，中国官方媒体没有提到人民币结算的问题。

（综合报导）

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