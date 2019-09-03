沙特遭袭油量减半 油价预计飙升

(德国之声中文网) 沙特两处重要的石油设施在9月14日遭到无人机攻击后，石油产量每天减少570万桶，天然气产量减少20亿立方英尺（5660万立方米）。

美国周日晚间重新开市时，油价可能立即飙升5至10美元。其他评论员则预测，每桶石油可能来到100美元（90欧元）。上周五布伦特原油交易价格为每桶60.22美元。

纽约哥伦比亚大学全球能源政策中心主任伯多夫 (Jason Bordoff)警告，如果油田断产时间延长，部份国家可能需要使用到应急石油储备。

不过，总部位于巴黎的国际能源署（IEA）淡化了减产的影响，声称减产量相当于全球石油供应量的5％，表示市场上尚有充足的存量。

伊朗驳回美国指控

沙特两处重要的石油设施于上周六遭到无人机攻击。虽然也门胡塞武装已宣布策划并实施了这起行动，但美国国务卿蓬佩奥却仍将矛头指向伊朗，认为德黑兰应为此负责。他在推特上写道："在各方呼吁缓解紧张气氛之时，伊朗仍对全球能源供应发动史无前例的攻击。没有证据显示这场袭击来自也门"。

伊朗对指控表示强烈反对。 德黑兰外交部说，这些指控"难以理解且荒谬"，是为了将来针对伊朗发起行动找借口："由于美国对伊朗施加最大压力失败了，现在美国人转向用最大谎言。"

沙特在也门打击胡塞武装

伊朗外交部发言人穆萨维（Abbas Mussawi）表示，不过，尽管存在最深的敌意，政治家的声明应该具有"最低限度的可信性"，而目前美国的做法并非如此。

沙特阿拉伯正率领美国支持的也门军事联盟与胡塞武装作战，后者得到伊朗支持，并且掌控着也门北部，包括首都萨那的大部分地区。最近几个月，胡塞武装多次动用无人机攻击沙特机场和石油管道。

与叙利亚和伊拉克等地的恐怖分子使用的无人机不同，胡塞武装之前使用的无人机型号都是"Kasef-1"。根据联合国专家委员会的报告，这个型号与伊朗生产的无人机相同。

夏立民/文木/李鱼 (德新社，路透社，法新社)