沙特阿拉伯当局表示，本年度麦加朝觐期间，一共有超过1300名朝圣者因高温而死亡，其中有不少未获当局授权、非法进入圣地的朝圣者。

（德国之声中文网）沙特阿拉伯当局23日证实，超过1300名伊斯兰教朝圣者在今年前往圣城麦加（Mecca）朝圣（Hajj）期间因高温丧命。今年朝觐期间麦加气温异常炎热，一度出现破纪录的51.8摄氏度高温。

欲前往麦加的朝圣者必须获得沙特阿拉伯的正式许可才可进入该国，过往因想朝觐的穆斯林人数过多，沙特当局每年都实行配额制度，希望控管过度拥挤及炎热问题。未登记的朝圣者无法使用官方提供的空调、水、遮阳、喷雾等设施。

医务人员将中暑晕倒的朝圣者抬走救治 图像来源: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

沙特阿拉伯卫生部长贾拉杰尔（Fahad bin Abdurrahman al-Jalajel）透过官媒发声明指出，今年83%的死者未持有沙国政府颁发的“朝觐签证”，一部分人为年长者和患有慢性病患的民众，“他们在阳光下走了很长的距离，且没有足够的庇护所或休息”。

卫生部长：朝觐管理可谓“成功”

如此多朝圣者在朝觐期间死亡也引发外界质疑，一些受害者家属指责沙特当局或本国组织不善，未能提供足够的避难所来躲避高温。

贾拉杰尔则反驳表示，由于死亡人数不断增加，麦加朝圣受到外界越来越多的审视，但他仍认为今年的朝觐管理总体上“成功”。

贾拉杰尔补充说，沙特阿拉伯卫生部门提供了超过46.5万次专门治疗服务，其中包括weinaxie 未获授权的朝圣者提供的14万多次服务。尽管如此，不少声音仍然对朝圣期间死亡人数异常增多提出了质疑。

部分国家政府还批评一些旅行社为大量朝圣者提供非法证明，导致朝觐人数过多。

据半岛电视台（AJ）报道，在2023年，约有185万穆斯林进行了一年一度的麦加朝觐。近90%（166万人）的朝觐者来自国外。



（法新社、路透社）

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