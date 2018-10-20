 沙特说法一日三变 记者之死引国际愤怒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2018

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时政风云

沙特说法一日三变 记者之死引国际愤怒

日前土耳其表示，沙特记者卡舒吉被虐杀肢解后，尸体被丢弃至附近森林。沙特则说不清楚尸体所在。德国总理默克尔强调，在本案釐清前，德国不会向沙特出口武器。

Saudi Arabien Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

沙特王储沙勒曼被指下令杀害异议记者卡舒吉。现在传出沙特王室考虑撤换王储。

(德国之声中文网) 沙特阿拉伯週日(10/22) 称，《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉(Jamal Khashoggi)在其伊斯坦布尔领事馆被杀害是一个「巨大且严重的错误」。虽然沙国王储沙勒曼 (Mohammed bin Salman)被指控是幕后主使者，但官方称他并不知情。

沙特外交部长朱拜尔 (Adel al-Jubeir)向美媒表示：「这是一个可怕的错误。这是一个可怕的悲剧。我们向他们表示哀悼。我们感受到了他们的痛苦。」

週日晚间，根据沙特新闻社，沙特国王萨勒曼和穆罕默德亲王已经打电话给卡舒吉的儿子萨拉赫(Salah)，表示哀悼。

朱拜尔保证会对涉案人员究责，但他表示，沙特官方不知道卡舒吉是如何被杀，也不清楚他的尸体在哪裡。他还强调，整起事件与王储无关。他说：「这起行动是某些人踰越权责犯下错误，在领事馆杀害卡舒吉，并试图掩盖。」

虽然朱拜尔在週日稍早向家属表示哀悼，但他在10月2日对记者之死的说法前后矛盾。他先是否认卡舒吉死讯，后来又在国际抗议下证实。

Saudi Arabiens Außenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Reuters/T. Peter)

沙特外长对卡舒吉遇害的说法不断改变，引发国际强烈质疑声浪。

土耳其官员指控卡舒吉被杀，却不第一时间提出可信证据，加上沙特官方口吻反复，全球对这个世界最大石油出口国信心动摇。

美国财政部长斯蒂芬姆努钦表示，沙特承认卡舒吉在「斗殴」中丧生是「良好的第一步，但还不够」。他补充说，现在讨论对利雅德的制裁为时过早。

三个欧洲大国，德国、英国和法国敦促利雅德提供事实。三国联合声明中说：「没有任何理由可以证明这种杀戮的正当性，我们会以最强烈的措辞予以谴责。」

土耳其的最新说法

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在週日的一场演讲中表示，他准备发布有关土耳其调查的一些资讯。他说：「我将在周二的党团会议上就这个问题发表我的看法。」

土耳其国营媒体阿纳多卢週一表示，埃尔多安和美国总统特朗普已经通过电话发言。两人同意需要进一步全面釐清案情。

各界关注，若被视为改革派的沙特王储涉案，现年82岁的萨尔曼国王是否会将国家管理职责收回，甚至另立继任者。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社、美联社)

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