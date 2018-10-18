沙特证实记者卡舒吉已经死亡

（德国之声中文网）沙特记者卡舒吉失踪超过两星期后，沙特阿拉伯承认，这位政府批评者已经死亡。 沙特官方通讯社Spa报道称，卡舒吉在领事馆建筑物内与多人之间发生拳斗，导致丧生，有18名涉事沙特公民被捕，相关调查尚在继续。至于死者遗体现在何处，没有任何消息。

此前，沙特当局始终断然否认卡舒吉死于沙特驻伊斯坦布尔总领馆。

这一说法与亲政府的土耳其媒体迄今的报道有出入。土耳其媒体称，卡舒吉乃是被专从沙特赶赴的一支15人特工部队活活肢解的。本周五（10月20日），土耳其调查人员在伊斯坦布尔以北的一座森林及马尔马拉海滨城市亚洛瓦（Yalova）市内的一栋建筑物实施搜寻。土耳其有关方面猜测，卡舒吉尸首残体被藏在了那里。

流亡美国的卡舒吉本月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆，领取结婚所需证件，此后杳无音信。

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情报高官及国室顾问被解职

卡舒吉之死被证实同时，沙特官方媒体报道称，该国情报局副局长阿西里（Ahmad al-Assiri）和王室新闻顾问卡塔尼（Saud al-Kahtani）已被解职。这两人均属于王储萨尔曼的亲信。在卡舒吉事件上，萨尔曼王储在国际上受到越来越大压力。

沙特国王萨尔曼和土耳其总统埃尔多安就相关事件第二次通电话，并达成一致，在死亡事件的调查中继续紧密合作。

联合国深为不安

联合国秘书长古特雷斯对这位"著名异议人士"的暴力死亡"深感不安"，并强调了对卡舒吉死亡原因进行迅速、彻底、透明调查的必要性。

美国会质疑沙特方面的说法

沙特官方的说法在美国国会两党议员中均引发强烈怀疑。共和党参议员格雷厄姆（Lindsay Graham）推文称，"若说，我对沙特有关卡舒吉之死的新说法持怀疑态度，那还是说轻了"；民主党在国会众议院外交委员会的最高代表恩格尔（Eliot Engel）也称沙特的说法不可信；众院情报委员会成员、民主党人斯沃韦尔（Eric Swalwell）在推特上质问：尸首在哪里。

白宫在首次表态中未提及这会对沙特带来何种后果，而仅表示，美国获知了沙特王国的通报，根据这一通报，关于卡舒吉命运的调查已有进展，对迄今被确认的怀疑人士采取了措施。

特朗普称沙特迈出了正确步伐

美国总统特朗普称，沙特方面迈出了正确的一步，相关说法可信。他说，他不相信，沙特领导人会欺骗他。同时，他再度强调，在作出决定前将与国会磋商。

此前，特朗普再度表示反对取消同沙特之间价值数千亿美元的军火交易和其它生意，理由是，"这将损害美国"。他又一次强调了两国之间的密切合作关系。他指出，沙特曾是一个出色的盟友，所以，发生了现在这样的事情，"令人沮丧"。

凝炼／任琛（德新社、路透社）