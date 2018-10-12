沙特记者失踪疑团未解 美沙关係受考验

(德国之声中文网) 土耳其警方和鑑识人员在週一 (10/15) 进入沙特驻伊斯坦堡总领事馆搜查。调查队伍乘坐一辆没有标誌的警车低调到场，没有回应在场守候的记者提问。在国际法下领使馆范围属于该国领土，因此这次调查被视为土耳其和沙特两国一次特殊和新型的合作关係。

警方未有交代在使馆内进行何种调查，毕竟卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 已经失踪两週之久，恐怕部分证据已经消失。而在週一中午，即调查队伍到达前数小时，据报一批清洁工人曾经进入使馆内，有记者形容「引起一阵小骚动」。

沙特記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi)

现年59岁的卡舒吉今年10月2日进入到沙特驻伊斯坦布尔总领馆，索取相关文件以准备与土耳其籍女友办理结婚手续，从此他就失去 踪影。沙特否认在使馆杀害了卡舒吉，但答应就事件做出澄清。卡舒吉为《华盛顿邮报》等媒体供过稿，他一年前因担心沙特政府对其施加政治迫害而流亡到美国。卡舒吉虽然大体上支持沙特王储的改革，但严辞批评其执政风格日益专横。

特朗普力保千亿军售

美国总统特朗普的态度一直是这次事件的另一焦点。他与沙特国王萨勒曼通电话后得出结论﹕卡舒吉可能是被「流氓杀手」(rogue killer)所害。有美媒分析，特朗普意指沙特政府并非策划者。

他向媒体表示﹕「国王坚定地否认对此事知情。...我意思是，谁知道呢？事件将会很快水落石出，但国王断然否认指控（指控）。」面对国内要求制裁施压，特朗普派遣国务卿蓬佩奥到沙特亲晤国王，希望进一步缓解风波。

特朗普去年访问沙特时宣称要向其出售1100亿美元军备，他坦言不希望这次风波影响交易。「如果他们不跟我们买，他们将会向俄罗斯和中国购买。想想看，那是1100亿。他们将会白白地送给其他国家，我觉得这是非常愚蠢。」

但是包括德国在内的几个国家都称，如果证实该记者被杀，它们希望採取相应行动。沙特政府刚誓言会作出还击。

制裁会实行吗?

美国政商界都有声音要求制裁沙特。共和党众议员卢比奥建议停止向沙特出售军武器﹕「如果不採取迅速的行动，我们将无法重拾在人权议题上的公信力。...军售不是因为可以赚钱而重要，而是它具有槓杆作用，影响购买国未来的行为表现。」也有共和党参议员提出，削减在也门冲突地区沙特部队的军事援助。

摩根大通集团行政总裁詹美戴蒙 (Jamie Dimon) 和福特汽车主席比尔福特 (Bill Ford) 等华尔街巨头，亦退出沙特举办的未来投资论坛。

南丹麦大学当代中东研究中心教授马丁贝克 (Martin Beck) 向《德国之声》表示，沙特可以透过石油减产反击美国制裁，将影响美国大量的驾驶者。「这代表沙特也拥有报復和左右西方的影响力。」另一方面沙特也在美国房产、酒店和製造业等拥有巨额投资，总额高达8000亿美元，如果沙特撤资也会影响美国国内经济。

德国美茵兹大学阿拉伯研究中心总监迈耶 (Günter Meyer) 接受《德国之声》访问时分析﹕「如果沙特理性行事的话，不会真的对抗美国。」他认为美沙冲突升级的可能性不大，除了经济考虑以外，也因为两国仍希望联手压抑伊朗在区内的影响力。

李芊/夏立民/Wesley Dockery