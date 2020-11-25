沙特警方逮捕两维族男 人权团体忧遭遣返中国

(德国之声中文网) 长期关注新疆再教育营议题的倡议者阿不都外力・阿尤普 (Abduweli Ayup) 向德国之声表示，一名52岁的维吾尔宗教学者艾米都拉・外力 (Hemdullah Abduweli)与他的友人努尔麦麦提・如责 (Nurmemet Rozi) 11月20日晚间在沙特阿拉伯的麦加遭当地的警察逮捕。阿尤普担忧，两人有被沙特阿拉伯当局遣返回中国的风险。

阿尤普表示，外力是在2020年2月从土耳其到沙特阿拉伯去参加朝圣，之後他便一直住在沙特阿拉伯。外力曾在沙特阿拉伯的维吾尔社群中发表演说，鼓励维吾尔人与其他穆斯林为新疆的现况祈祷，并「拿起武器...反击中国侵略者」。在那次的演说後，外力便开始躲藏。

阿尤普向德国之声表示，外力曾在2013年与2014年因传道在新疆被捕。由於他在中国曾是政治犯，所以即便他流亡海外後，中国政府仍持续设法打压他。

外力曾在11月初向媒体《中东之眼》（Middle East Eye）表示，中国驻沙特领事馆要求沙特当局将他遣返回中国，他担心自己会有生命危险。他在与《中东之眼》的访问中说：「在我向沙特当地的维吾尔人发表演说後，我开始遇到麻烦。我认为中国政府人员听说了我的演说，并对此感到十分生气。沙特当地一个维吾尔人跟我说，沙特警方正在找我，因为中国使馆叫他们把我遣返回中国。」

被捕前，外力告诉《中东之眼》，虽然他仍未收到官方的正式警告，但是让他寄宿的维吾尔人告诉他，沙特警方正在找他。为此，外力白天不敢出门。他走在街上时，也会刻意避开当地警察。

外力遭捕经过

阿尤普告诉德国之声，外力与另外两名维吾尔人同住。被捕当天，其中一名维吾尔人出门买东西，外力与努尔麦麦提・如责便在11月20日晚间8点遭沙特警方逮捕。该名未被逮捕的维吾尔人後来透过沙特警方，得知外力与努尔麦麦提被关在沙特吉达的一个看守所。目前两人尚未被正式起诉。

外力曾在11月初向媒体《中东之眼》（Middle East Eye）表示，中国驻沙特领事馆要求沙特当局将他遣返回中国，他担心自己会有生命危险。

阿尤普向德国之声表示，这并非沙特阿拉伯首次逮补，并试图将维吾尔人遣返回中国。在2017年与2018年，另外有5名维吾尔人先後被沙特阿拉伯当局逮补并遣返回中国。其中一人目前可能面临11年至20年的有期徒刑。

阿尤普说：「到麦加朝圣对很多维吾尔人来说十分重要。我2019年曾写过一篇文章，警告维吾尔人到沙特阿拉伯可能面临的危险。但我并非宗教学者，所以我写的文章很难阻止维吾尔人到麦加朝圣。」

人权观察也针对外力与努尔麦麦提・如责被逮捕的消息发布声明，表示沙特阿拉伯应立即澄清被捕的两名维吾尔人目前的状态，以及公布他们被捕的依据。人权观察指出，沙特政府不该将两名维吾尔人遣返回中国，因为他们回到中国可能面临任意拘押或酷刑。

事实上，两名维吾尔人被捕当天，正好是沙特阿拉伯主办20国集团的领导人峰会的前夕。人权观察中东区副主任史托克（Joe Stork) 告诉德国之声：「沙特阿拉伯若拘押穆斯林同胞并将他们强制遣返中国面临无尽迫害，将使该国藉主办G20峰会宣扬国威的努力大打折扣。沙特当局应立即公布两名维吾尔族在押人员的状态，并说明他们被捕的原因。」

除了沙特当局外，阿尤普也向德国之声表示，由於外力受到联合国难民署保护，联合国难民署应该向沙特政府施压，要求他们释放艾米都拉・外力。不过他说，目前为止他致电联合国难民署都未得到回应。

阿不都外力・阿尤普告诉德国之声：「在艾米都拉・外力被捕後，我多次致电联合国难民署，但他们都未接电话。我也将外力受到联合国难民署保护的证据分享给多个人权组织，但联合国难民署目前也都未出面回应此事。我认为他们这种做法是不负责任的。」

阿尤普坦承，由於维吾尔人接二连三遭沙特阿拉伯政府逮捕或是遣返回中国，现在仍在沙特的维吾尔人几乎都不敢与媒体交流。他说：「他们会将相关资讯与我分享，但又立即将资料删除。」

德国之声尝试联系联合国难民署，不过到截稿前，都未收到任何回复。

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