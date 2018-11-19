沙特警告美国：不得指控王储

（德国之声中文网）沙特阿拉伯王国警告说，不会容忍对王储萨勒曼的指控。根据该指控，是萨勒曼亲自指令在沙特住伊斯坦布尔总领馆内杀死对政府持批评态度的记者卡舒吉。沙特外交大臣朱拜尔在评论《华盛顿邮报》的一篇报道时表示，生活在沙特的人都知道，针对王储的这些说法都与事实不符，"我们坚决予以驳斥"。《华盛顿邮报》报道说，美国中央情报局确信，萨勒曼王储是此次谋杀的指使人。

利雅得：指控王储是踩"红线"

朱拜尔在接受获沙特资助的《中东报》（Al-Sharq al-Awsat）采访时表示，坊间所传的均只是媒体报道，并非美国官方的声音，相关指控只基于估计，而非确凿证据。

作为沙特当局对《华盛顿邮报》相关报道的首次正式表态，朱拜尔外交大臣还明确表示，利雅得王室不会容忍对其最高领导人的指控。他称，"我想强调，以国王和王储为代表的沙特王国领导层是红线。我们不会允许任何人、以任何借口指控他们"。

来自华盛顿的评估

《华盛顿邮报》援引多个来源报道说，中情局认定萨勒曼是暴力处死记者卡舒吉的指使人。美国总统特朗普新近虽表示，中情局"可能"有这样的判断，但他同时强调，这是一个操之过急的"结论"。美国国务院也明确表示，有关此案，尚未作出最终评估。中情局的完整报告定于周二（11月20日）呈交。

10月2日在沙特驻伊斯坦布尔总领事馆内到底发生了什么事情、卡舒吉是如何死亡的、谁要对他的死亡负责，--所有这些问题在7星期后的今天依旧未能澄清。在犹豫了很久后，沙特方面才承认，卡舒吉是被谋杀的。但他的尸体仍下落不明。沙特检察院指控是政府高官擅自派遣了一个由15人组成的特别行动队执行了谋杀，并要求对其中5名被告判处死刑。

美方欢迎德国措施

作为对谋杀行动的反应，美国政府迄今对17名前沙特政府官员实施制裁，但不包括王储本人。联邦德国政府近日宣布暂停向沙特出口军事装备，并禁止18名沙特公民入境。据德国外交部称，当事人中包括那个谋杀执行队的全部15名成员，以及另外3名被认为参与组织的人员。王储本人不在其中。

美国欢迎德国政府的作法。美驻德大使格伦内尔（Richard Grenell）称，"此前颁布的美国制裁措施和联邦政府的制裁措施旨在惩罚参与了这一可怖谋杀行为的人士"。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）