沙特記者傳遭分屍 王儲心腹被指涉案

（德國之聲中文網）土耳其政府於週三（10/17）宣稱他們擁有影音證據，來證實卡舒吉在進入沙特使館不久後遭殺害。土國媒體也報導他們擁有的錄音檔，紀錄了卡舒吉被虐殺的過程。首先，他的手指被砍斷，接著慘遭分屍。一名熟知案情的土耳其官員向德國之聲表示，他們的證據顯示卡舒吉已遭殺害，並與在沙特使館搜查的結果相符。媒體也報導，使館內部有被沙特情報員清理過的跡象。

美國媒體與官員此前已要求安卡拉公布證據，但土耳其政府尚未配合。許多懷疑沙特政府涉入此案的人士，也對數名沙特嫌疑犯不尋常的行程提出質疑。紀錄顯示這幾名嫌疑犯於10月2日深夜抵達土耳其，卻又在同一天離開。其中一名被土耳其媒體指名的嫌疑犯是沙特王儲的貼身人員。

美國否認協助掩蓋事實

美國政府於週三否認替沙特政府掩蓋其可能涉案的事實，並要求土耳其政府公布影音檔，來證實卡舒吉死於沙特使館內。

美國總統特朗普在訪問中提到，「如果證據存在的話，我們已經要求土耳其提供檔案。」

特朗普重申他並非替沙特政府辯護，而是單純「想了解到底發生了什麼事。」 他說他會等候美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo)從土耳其返國後的匯報。

特朗普之前曾公開替沙特政府辯護，譴責國際社會第一時間的指控，並強調各國應該先了解整起事件的原委再下定論。而自從被指派為王位接班人後，沙特王儲便替自己樹立了改革者的形象。但專家表示，卡舒吉事件已重挫了王儲的形象。

沙特王室主導？

流亡德國的沙特王子卡利德在接受德國之聲專訪時表示，卡舒吉之死與沙特王室有關聯，指控沙特王儲為整起事件的幕後主使。他強調，沙特王室向來習慣以暴力統治沙特，而以往從歐洲被綁架回沙特的異議人士，都是因為王室下令，才遭此待遇。

他說，「卡舒吉的命運也是如此。我不能保證沙特國王有直接涉入此案，但我相信殺害卡舒吉的決定跟策劃都是由王儲所主導。」

他強調，卡舒吉之死以及相關的媒體報導，都凸顯沙特王室的真面目。當一個國家綁架，殺害並肢解自己的國民時，便是黑幫，而不是合法國家。他也説，美國和其他跟沙特有來往的國家，會繼續保障自己的利益，但如果美國國會對沙特政府進行制裁，特朗普應該也無法阻止這件事發生。

Dima Tarhini /楊威廉/夏立民（法新社、美聯社）