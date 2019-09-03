 沙特石油设施遇袭后  伊朗驳回美国指控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2019

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时政风云

沙特石油设施遇袭后  伊朗驳回美国指控

沙特阿拉伯的两处石油设施周六遭到无人机袭击。美国国务卿蓬佩奥指责伊朗应为此负责，德黑兰立刻做出强烈反击。

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik (Reuters)

9月14日遭到袭击的沙特石油设施

（德国之声中文网）沙特两处重要的石油设施于上周六遭到无人机攻击。虽然也门胡塞武装已宣布策划并实施了这起行动，但美国国务卿蓬佩奥却仍将矛头指向伊朗，认为德黑兰应为此负责。他在推特上写道："在各方呼吁缓解紧张气氛之时，伊朗仍对全球能源供应发动史无前例的攻击。没有证据显示这场袭击来自也门"。

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伊朗对指控表示强烈反对。 德黑兰外交部说，这些指控"难以理解且荒谬"，是为了将来针对伊朗发起行动找借口："由于美国对伊朗施加最大压力失败了，现在美国人转向用最大谎言。"

沙特在也门打击胡塞武装

伊朗外交部发言人穆萨维（Abbas Mussawi）表示，不过，尽管存在最深的敌意，政治家的声明应该具有"最低限度的可信性"，而目前美国的做法并非如此。

沙特阿拉伯正率领美国支持的也门军事联盟与胡塞武装作战，后者得到伊朗支持，并且掌控着也门北部，包括首都萨那的大部分地区。最近几个月，胡塞武装多次动用无人机攻击沙特机场和石油管道。

与叙利亚和伊拉克等地的恐怖分子使用的无人机不同，胡塞武装之前使用的无人机型号都是"Kasef-1"。根据联合国专家委员会的报告，这个型号与伊朗生产的无人机相同。

 

文木 /李鱼 (德新社，路透社，法新社)

 

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