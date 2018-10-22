 沙特王储:杀害记者卡舒吉之徒十恶不赦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2018

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时政风云

沙特王储:杀害记者卡舒吉之徒十恶不赦

沙特王储沙勒曼强调，他有意愿与土耳其合作,调查沙特记者卡舒吉之死，并将涉案嫌犯绳之以法。

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/abaca/Balkis Press)

沙特王储周三在投资会议上表示，杀死卡舒吉之徒十恶不赦。

(德国之声中文网) 沙特王储沙勒曼（Mohammed bin Salman）週三（10月24日）在未来投资倡议大会上强调，涉及卡舒吉案的嫌犯都将被逮补到案，并称此案为「十恶不赦的罪行。」他也指出，沙特的对手正趁机藉由此案，在沙特跟土耳其之间製造歧见。

根据法新社报导，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）与沙特王储週三透过电话，针对如何调查卡舒吉案交换了意见。

与此同时，美国总统特朗普週三（10月24日）也强调，沙特王储需为卡舒吉的案件负最终责任。针对沙特王储宣称，此案是低阶沙特政府官员所为。他则表示希望此一说为真。

他説:「沙特王储主导沙特一切事务，所以如果要论参与杀害卡舒吉的案件的话，他一定有份。」

美国研拟制裁

美国国务卿蓬佩奥于週二（10月23日）指出，美国已经指认出数名参与卡舒吉案的嫌疑犯，包含几位沙特政府官员。美国目前正在商讨对这些嫌疑犯进行制裁。

他说，「我们正在找寻适当的回应方式，其中包含取消签证。但美国对此案的回应，不会仅止于此。我们已经强调很多次，美国无法接受凶手试图用暴力来迫害卡舒吉先生。」

美国国务院确认会取消21名嫌疑犯的美国签证，或是不发有效签证给这些人。与此同时，美国总统特朗普形容沙特政府试图掩盖杀害卡舒吉的行为，是「史上最糟的掩饰行动。」他强调，沙特政府原先的计划很糟糕，而整个行动由执行到善后，都让整起事件破绽重重。

他说，「提出这个想法的人现在面临很大的麻烦。」

美国中央情报局（CIA）局长哈斯佩尔(Gina Haspel)目前正在出访土耳其，预计将在週三(10月24日)返回美国，并向特朗普报告此案的最新进度。

沙特王储接见卡舒吉家属

Saudi Arabien - Türkei l Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman und der türkische Präsident Erdogan (picture-alliance/AP Photo/Presidency Press Service)

沙特王储与土耳其总统周三通电话，讨论调查卡舒吉之案的调查细节。

根据沙特官方通讯社Spa报导，沙特王储沙勒曼（Mohammed bin Salman）于週二（10月23日）在利雅德接见卡舒吉的家人，并致上哀悼之意。照片显示卡舒吉的哥哥与儿子，与两名沙特皇室成员握手。

Spa指出，卡舒吉的哥哥与儿子向沙特国王与王储致谢，但一名卡舒吉家人的朋友向美联社表示，卡舒吉的儿子自从去年便被限制出境。

沙特政府在週日（10月21日）首次对外已「谋杀」来形容卡舒吉的案件，但沙特外交部长朱拜尔（Adel al-Jubeir）仍然将整起事件归咎于与流氓杀手（rough operation）。

此外，英国媒体Sky News于週二报道，调查团队在沙特外交官位于伊斯坦堡住处的花园，找到卡舒吉遭肢解的尸体。报导宣称，卡舒吉的尸体遭肢解，且脸部被严重毁容。

杨威廉/李芊/夏立民 （美联社、德新社、路透社）

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