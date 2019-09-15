沙特油田遭袭事件：海湾局势激化 地缘格局变迁

（德国之声中文网）利雅得对德黑兰发出严厉指控，声称攻击沙特两油田的武器来自伊朗。沙特阿拉伯政府发言人马利基（Turki al-Maliki）周一（9月16日）在一次新闻会上表示，迄今为止的所有迹象均显示，"在攻击中使用的武器来自伊朗"。他强调，目前正调查这些武器是从哪里发射的。

美国也称伊朗要对沙特国有康采恩阿美公司（Aramco）两个炼油装置受攻击事件负责。虽然也门胡斯叛乱武装自称对上周六的攻击行为负责，但美国政府表示不信。《纽约时报》报道说，卫星图片可证明，攻击来自伊朗方向。

德黑兰方面则断然驳回了华盛顿的指控。

德国美因茨大学"阿拉伯世界研究中心"经济地理学家迈尔（Günter Meyer）指出，此次，华盛顿的指控尤为激烈，美国总统特朗普和国务卿彭佩奥都强调，此类攻击是伊朗对全球能源供应的打击。他指出，这也是一种宣传手法，"借此，他们有效地转移人们视线，不去注意这一情况：多年里，在美国的帮助下，沙特以每年约700亿美元的军事预算建立了地区最现代化的防御及攻击机器。动用这一军事机器，它们（沙特和美国）干预也门，导致出现该国史上最大人道灾难。"

两个相互交织的冲突

围绕霍尔木兹海峡，两大冲突相互交织：一个是集中体现于也门的代理人战争的沙特和伊朗之间的力量较量；另一个是随着美国退出核协议，美伊紧张关系加剧。这一紧张关系本周一再度升级，原因是，半官方的伊通社此前报道，伊朗革命卫队拦截了一艘货轮，据称，该轮欲向阿联酋运送25万升走私柴油。迈尔表示，这是可信的，"伊朗国内柴油价格很低。此外，此前已有多艘船只出于同样原因被扣压。"

海湾力量新格局

如今，海湾地区的力量格局又有了新的变化。据《石油经济学家》杂志（Petroleum Economist）的一篇报道称，中国自2016年起，计划在伊朗投资4000亿美元，分别投入伊朗油气生产、炼油领域以及运输和制造业基础设施扩建。另外，伊朗将加入一带一路的网络。

德国经济地理学家迈尔指出，中国与伊朗的合作会从根本上改变海湾的地缘战略关系。

不过北京方面并没有证实这一消息。在9月4日的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽称，"不掌握"该4000亿美元投资的情况，表示不知道记者从哪里得到的消息，"我能告诉你的是，中伊关系友好，两国在国际法框架内正常开展各领域友好互利合作"。

另外，在过去几个月里，有几家中国公司离开了伊朗。这可能表明，计划中的经济合作目前可能进展地并不顺畅。

无论如何：海湾的地缘战略态势正出现根本的变化。有可能导致出现这样的局面：伊朗的核计划也不再接受任何限制，在可见的将来，它可能成为地区一强。