 沙特油田遭袭事件：德法英齐声谴责伊朗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2019

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时政风云

沙特油田遭袭事件：德法英齐声谴责伊朗

继美国后，德国、法国和英国也表示，德黑兰应为沙特油田遭袭事件负责。这三个欧洲国家的首脑在联大会议期间做出了该表态。

Saudi-Arabien | Nach dem Drohnenangriffe | Ölanlage Churais (Reuters/H. Mohammed)

遭到无人机袭击后的沙特石油设施

DW.COM

沙特阿拉伯的两处石油设施9月14日遭到无人机袭击。美国国务卿蓬佩奥指责伊朗应为此负责，德黑兰立刻做出强烈反击。原油主要产地遭到攻击也动摇全球石油市场。 (15.09.2019)

值联合国大会周之际，伊朗继续发出和解信号。不过，鲁哈尼总统是否能以此争取人心，却值得怀疑。美国方面未做出任何反应。 (23.09.2019)

沙特阿拉伯的油田遭到无人机与飞弹攻击之后，美国便采信沙特阿拉伯的指控，认为伊朗参与其中，并谴责其发动「战争行为」。 沙特进一步展示了他们找到的攻击油田的武器残骸，指伊朗难逃责任。 (19.09.2019)

（德国之声中文网）"对我们而言，很明显伊朗要为这次袭击负责"，德、法、英三国政府的联合声明中这样写道。德国总理默克尔、英国首相约翰逊和法国总统马克龙在参加联合国大会时表示，对于沙特石油设施遭遇无人机袭击，没有其他解释的可能。这三位领导人同事呼吁，通过外交方式解决海湾危机，并称袭击表明，该地区的紧张亟需缓解。

沙特阿拉伯的两处石油设施在9月14日遭到无人机袭击。事件发生后，利雅得和华盛顿迅速对德黑兰发出严厉指控，声称攻击沙特两油田的武器来自伊朗。也门胡塞武装组织自称对这次攻击行为负责，但美国政府表示不信。袭击事件后，美国在该地区增兵，宣布派遣军队支持沙特阿拉伯。

伊朗方面坚决否认参与这次袭击。德黑兰表示，这些指控"难以理解且荒谬"，是为了将来针对伊朗发起行动找借口，并称将坚决回应任何针对该国的军事行动。

不过在联大会议之际，伊朗方面发出了和解信号，宣布释放7月中旬在霍尔木兹海峡被扣押的英国油轮"史丹纳帝国号"。

中国和伊拉克呼吁克制

自美国单方面退出与伊朗的国际核协议并对伊朗采取新的贸易和金融制裁后，海湾局势不断升级。

在沙特油田遭袭后，北京呼吁美国、伊朗"克制"，并称在没有进行最终调查的情况下指责他人是不负责任的。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平在9月23日会见伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪时表示，当前海湾局势复杂敏感，有关各方要保持冷静克制，通过对话等和平方式解决矛盾分歧，并表示中国愿意在这个问题上同各方保持沟通。

据半岛电视台报道，伊拉克在这个问题上也持与中国相同立场--呼吁通过对话解决分歧，并表示愿为化解地区的危机而付出努力。

 

王凡/洪沙（法新社，路透社，德新社等）

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