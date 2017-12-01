 沙特批评政府记者在领事馆被杀？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2018

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时政风云

沙特批评政府记者在领事馆被杀？

土耳其当局估计沙特记者卡朔基（Jamal Khashoggi）已在沙特驻伊斯坦布尔总领事馆被杀害。周日（10月7日），多家媒体报道了这一消息。

UK Jamal Khashoggi ARCHIV (Reuters/Middle East Monitor)

卡朔基2018年9月在伦敦的一次中东会议上

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（德国之声中文网）一名不愿透露姓名的消息来源告诉路透社和美联社，土耳其警方的确做出了"卡朔基已遇害"的初步评估，"人们相信，这是一场谋杀，尸体已被移出总领事馆。"

卡朔基供稿的"华盛顿邮报"援引了另一个不愿透露姓名的消息源报道，一个有15人组成的工作小组专门从沙特赶往伊斯坦布尔杀害了卡朔基，"是一个预谋行动"。法新社报道指出，土耳其警方认为，这个行动小组专门赶到伊斯坦布尔，完成任务后当天离开。

卡朔基的一名挚友对德新社说，警方已通知了他们调查的结果，并称已被分尸。

沙特驻伊斯坦布尔总领事则驳斥了卡朔基被劫持的说法，他表示他的国家将配合调查。沙特将允许土耳其警方进入领事馆大楼进行搜查。

卡朔基于上周二（10月2日）进入领事馆办理结婚手续，之后便没有再出现。但沙特外交官则称卡朔基离开了总领馆。土耳其政府却坚称，所有迹象表明卡朔基仍在领馆内。

周六上午（10月6日）土耳其检察院接手该案并开始调查。

Türkei Protestkundgebung in Istanbul für vermissten Journalisten Khashoggi | Verlobte Hatice (Getty Images/AFP/O. Kose)

卡朔基女友

由于对沙特王储莫罕默德·宾·萨尔曼持批评态度，现年59岁的卡朔基于2017年背井离乡，开始流亡生活。作为"华盛顿邮报"的专栏作家，他利用这一平台批评沙特面对卡塔尔和加拿大奉行的外交政策，针对沙特在也门的军事干预，卡朔基更是毫不留情。

卡朔基的土耳其籍女友告诉媒体，卡朔基进入领事馆后就没有出来，她还在等待。不过，她在推特上写道，不相信未婚夫已被杀害。

 

李鱼/雨涵（路透社、法新社、德新社、华盛顿邮报）

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