沙特展示机体残骸 美国支持沙特「自我防御」

(德国之声中文网)19日，美國國務卿蓬佩奥在自己的推特上说，他在和沙特阿拉伯王储萨勒曼见面时告诉他，美国支持沙特阿拉伯进行「自我防御」，也说伊朗的举动不会被容忍。

沙特阿拉伯的官媒SPA报导，蓬佩奥谴责该攻击行动并支持沙特阿拉伯邀请国际专家到沙特进行进一步调查。 王储萨勒曼则强调，伊朗针对油田的攻击是为了要动摇区域经济，伤害全球的能源供应与经济。

前几天，在特朗普宣称要执裁伊朗之后，美国国务卿蓬佩奥与沙特代表会谈。 美国认为针对沙特阿拉伯的攻击是来自于伊朗或是它所支持的代理人。 在沙特阿拉伯公开他们的调查结果之后，蓬佩奥说:「这是伊朗的攻击。 」他在飞机上告诉记者这是「战争行为」。

美国国务卿蓬佩奥

沙特展示机体残骸

沙特阿拉伯周三展示了一些烧焦的机体残骸，声称它们就是这个月攻击炼油装置的无人机和巡弋飞弹。 沙特阿拉伯表示他们的两个油田总共遭到18架无人机与7枚巡弋飞弹攻击。

沙特国防部发言人说，现在找到的武器残骸包括伊朗的"三角洲翼"（Delta Wing）无人机，以及亚阿里(Ya Ali)巡弋飞弹。 国防部发言人马利基(Turki al-Malki)在记者会上说: 「这些攻击都是从北面发动，毫无疑问是由伊朗支持。 」他说:「在你们眼前的这些证据让这件事情毋庸置疑。 」

在油田遭到攻击的当天，也门的伊斯兰什叶派反政府组织胡塞武装部队出面认责。 胡塞武装部队是由伊朗支持，在也门与沙特支持的团体争夺政权的组织。 但是沙特国防部长马利基认为，这项攻击不可能从也门发动，胡塞的说辞只是为了掩护伊朗。 此前，美国也称伊朗要对沙特国有康采恩阿美公司（Aramco）两个炼油装置受攻击事件负责。 虽然也门胡塞武装自称对上周六的攻击行为负责，但美国政府表示不信。 《纽约时报》报道说，卫星图片可证明，攻击来自伊朗方向。

伊朗总统的发言人则说沙特阿拉伯是被误导了，甚至批评沙特阿拉伯对导弹和无人机是在哪里制造与发射一无所知，也没有妥善解释为什么沙特无法侦测并拦截攻击。

这项攻击行动造成沙特产油严重下降，国际油价上涨。 现在，沙特阿拉伯官媒周三报导，该国实质领袖，也就是王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)，认为攻击事件是对国际意志的考验。

罗法/杨威廉(德新社、法新社、美联社、路透社)