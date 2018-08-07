沙特少女逃家受阻 人权组织急声援

(德国之声中文网)18岁的沙特女子奎农(Rahas Mohammad al-Qunun)1月6日在泰国曼谷机场被拦下，护照被没收。 她声称家人对她施加身体与精神虐待，若被遣返，将遭杀害。

奎农接受法新社采访表示，她遭到虐待，尝试离家出走，却被科威特与沙特阿拉伯警察拦下，护照也被没收。 警方告诉她，她的男性监护人已经通报她「未经许可擅自旅行」。

「我的家人只因为我剪了头发，就把我锁在房间里面整整六个月。 」奎农说:「我百分之百确定我一从沙特监狱出来，就会被他们杀掉。 」

奎农与家人到科威特旅行，趁机从当地出境，搭上前往澳大利亚的飞机，却在曼谷转机时被拦下。 沙特阿拉伯与泰国警察表示，奎农将在1月7日上午被强制送回科威特。

奎农之所以会选在科威特出境，是因为沙特阿拉伯的机场规定女性出境必须有男性监护人的同意，但是科威特没有这项规定。

然而现在，如果奎农被强制送回科威特与她的父亲、兄弟会合，其生命安全很有可能再次受到威胁。

她在推特上贴出自己男性亲人的恐吓言论。

另有一名账号名为@Omr18_60的男子说道:「我希望她回来之后，上午就在广场上被斩首，为她反抗监护人、亵渎信仰付出代价，也给其他有同样想法的人一个教训。 」

「人权观察」公开声援

沙特阿拉伯男性监护人对女性几乎有完全的控制权。 女性举凡结婚、旅行、甚至是工作与就医都需要经过男性监护人的同意。 从出生到死亡，女性在法律上都处于弱势。

非营利组织「人权观察」公开声援奎农，说如果奎农被遣返回沙特阿拉伯，很有可能因为「违抗监护人」的罪名遭到监禁，也可能因为她公开向国际寻求支持，而被判下「伤害国家声誉」的罪名。

人权观察中东暨北非办事处的处长佩吉(Michael Page)认为: 「泰国政府应该要停止遣返的动作，让她前往澳大利亚，或是以难民的身分留在泰国。 」

「人权观察」指出，泰国作为《联合国禁止酷刑公约》的签约国，只要知道任何人被遣返后会有人身安全上的威胁，就不得进行遣返。

罗法/石涛(综合报道)