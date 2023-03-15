沙特官员：习近平亲自斡旋促成了沙特与伊朗的协定

（德国之声中文网）据法新社报道，一位沙特官员于周三（3月15日）表示，中国领导人习近平去年主动与沙特的实际统治者穆罕默德·本·萨勒曼王储接触，两人的最初对话是在12月利雅得峰会的双边会谈中进行的。

这位沙特官员是以匿名的方式接受采访的，详细描述了沙特和伊朗之间的这一关键协议是如何达成的。“中国国家主席（习近平）表示，他希望中国能够成为沙特阿拉伯和伊朗之间的桥梁。王储殿下对此表示欢迎”。

这位官员也补充说，利雅得认为北京处于一个“独特”的位置，可以在海湾地区发挥无可比拟的影响力，“特别是对于伊朗来说，就其国际合作伙伴而言，中国是数一数二的。因此（中国）在这方面的杠杆作用很重要，因为找不到同等重要的替代者。”

沙特阿拉伯和伊朗的代表团3月6日至10日在北京举行了谈判。在经过四天谈判后，两国3月10日发布了一项联合声明，称双方就两个月内重开使馆事宜达成了一致。协议还称，两国将尊重对方的主权和不干涉内政。

据该沙特官员称，其他几次会晤也为上周的北京谈判奠定了基础。这些会议包括12月底在约旦举行的地区峰会，这期间沙特和伊朗外长有过简短交流；在巴西总统卢拉1月就职期间沙特外长和伊朗副总统也进行了会谈；此外还有伊朗总统莱西（Ebrahim Raisi）今年2月对北京的访问。

这位官员说，中国的影响力使沙特和伊朗达成的协议条款更有可能得到维持，中国“是海湾地区安全和稳定的主要利益攸关方”。

沙特官员：美国是知情的

鉴于沙特是美国的传统盟友，此次中国的斡旋引起了国际舆论的关注，认为可能导致中东地区的格局重新洗牌。

“美国和中国都是非常重要的合作伙伴……。我们当然不希望卷入……两个超级大国之间的任何竞争或者争端”，这位沙特官员同时表示，在沙特代表团前往北京之前以及宣布达成协议之前，沙特已经知会美国方面。

多年来，由逊尼派穆斯林领导的沙特阿拉伯与什叶派领导的伊朗一直关系紧张。2016年初，在利雅德处决了一位知名什叶派穆斯林神职人员后，伊朗示威者冲击了沙特驻德黑兰大使馆，沙特与伊朗断交。此后的七年里，这两个邻国一直没有外交关系，直到上周传来和解消息。

（法新社）

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