 沙特外长：习近平预计将访沙特 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2022

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沙特外长：习近平预计将访沙特

沙特外交大臣费萨尔向媒体表示，中国国家主席习近平将会访问该国。中国外交部未尚未证实此消息。中国外长王毅周四称，中国将沙特置于“外交全局的优先位置”。

2016年8月31日，沙特王储继承人穆罕默德在北京与习近平会晤

2016年8月31日，沙特王储继承人穆罕默德在北京与习近平会晤

（德国之声中文网）沙特外交大臣费萨尔亲王（Faisal bin Farhan）周四（10月27日）与中国外长王毅以虚拟形式举行中沙高级别联合委员会政治外交分委会第四次会议。费萨尔在会后赞扬了中沙之间的"历史和稳固关系"。

他对阿拉伯卫星电视台表示："今天的会谈是在一个重要的时机举行，就在中国国家主席预计访问沙特王国之前。" 他补充说，沙特阿拉伯也在为中国和阿拉伯国家之间的首脑会谈"做最后安排"。

据中国官媒新华社报道，王毅在周四的会议上表示，"中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置"。

中国领导人习近平在上周闭幕的二十大后开启第三个任期。新冠疫情爆发后，习近平几乎未曾踏出国门，仅在今年9月访问了哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦

法新社向中国驻沙特大使馆求证习近平是否有出访计划，但大使馆未予置评。

中国外交部汪文斌发言人在周五的例行记者会回应相关提问时表示，"目前没有可以提供的消息"。

习近平对沙特潜在访问的时机，正好是沙特与长期盟友美国关系紧张之际。美国对此前石油输出国组织及其他产油国组成的"欧佩克+"（OPEC+）不顾华盛顿请求减产石油表达失望。"欧佩克+"的减产决定也惹怒了美国总统拜登。

拜登7月曾访问沙特，与沙特王储亲切碰拳

拜登7月曾访问沙特，与沙特王储亲切碰拳

就在今年七月，拜登还曾经飞往沙特访问，与现年37岁的沙特实际统治者、王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）亲切碰拳致意。值得一提的是，拜登在竞选时曾经因2018年记者卡舒吉遭暗杀事件称沙特是"贱民"国家。

习近平曾于2016年1月访问沙特，当时默罕默德尚未被国王任命为王储。2019年初，沙特王储兼副首相默罕默德访华，进一步加强双边合作。

（法新社等）

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