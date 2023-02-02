 沙特和伊朗将恢复外交关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2023

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时政风云

沙特和伊朗将恢复外交关系

在北京牵头下举行的为期四天的谈判后，沙特阿拉伯和伊朗同意恢复自2016年中断的外交关系。

Symbolbild Iran Saudi-Arabien Fahne Flagge

（德国之声中文网）经过为期4天的会谈，沙特阿拉伯和伊朗周五（3月10日）发布一项联合声明，称双方就两月内重开使馆事宜达成了一致。沙特通讯社发布的声明称，两国将尊重对方的主权，互不干涉内容。伊朗通讯社IRNA也对两国恢复邦交进行了报道。伊朗另一家通讯社Mizan在其推特账号上分享了签署协议仪式的视频。

2016年，沙特同伊朗断绝了外交关系，原因是属于逊尼派王国的沙特处决了一名什叶派穆斯林后，沙特驻德黑兰大使馆遭到示威者的冲击，之后使馆无限期关闭。

我们对该协议了解多少？

沙特阿拉伯和伊朗的代表团于3月6日至10日在北京举行了谈判。据周五的公告，两国同意举行外长会议，旨在落实恢复双边关系以及交换大使的细节工作。

根据公布的联合声明，利雅得和德黑兰同意重新启动2001年的安全合作协议，以及恢复1998年签署的经贸投资协议。

沙特和伊朗两国都对中国牵头主办这次谈判表示感谢。在此之前，伊拉克和阿曼也分别于2021年和2022年主持过数轮相关会谈，沙特和伊朗对两个邻国付出的努力也一并致谢。阿曼和伊拉克都对这一消息表示欢迎。伊拉克的国家通讯社将该协议描述为 "翻开新的一页"。

王毅：“重大利好消息”

王毅：“重大利好消息”

美国和中国的反应如何？

美国称，注意到有关中东两个长期竞争对手之间恢复关系的报道。白宫国家安全委员会发言人对路透社表示，"我们欢迎任何帮助结束也门战争和缓和中东地区紧张局势的努力。"

他还表示，"避免事态升级、使用外交手段，加上有效的威慑是拜登总统去年访问该地时概述的政策的核心。"

中共外交事务最高官员王毅在会谈结束时发表了外交部声明，其中称赞沙特和伊朗恢复外交关系的协议，是对话与和平的一个"胜利"，他将这一最新发展描述为当前动荡的国际局势中出现的"重大利好消息"。

普遍认为，该协议的签署被视为中国在中东地区取得的外交胜利，与此同时，美国在该地区曾经发挥的积极作用却正在下降。

（德新社、路透社）

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