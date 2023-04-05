 沙特和伊朗外长在北京签署恢复邦交声明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2023

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沙特和伊朗外长在北京签署恢复邦交声明

经过多年敌意和零接触之后，沙特和伊朗重新走上相互靠拢的道路。两国外长在北京就恢复邦交签署了正式声明。

伊朗外长侯赛因（左）、秦刚（中）同沙特外长费萨尔

伊朗外长侯赛因（左）、秦刚（中）同沙特外长费萨尔

（德国之声中文网）沙特外长同伊朗外长举行7年来首次会晤，地点北京。周四（4月6日）中国媒体报道，两国外长费萨尔（Faisal bin Farhan）和侯赛因面对面会谈后，签署了沙伊两国在今后两个月内相互恢复使馆的声明。此外，他们还就恢复直航、双边在公务和私人领域的人员交往以及简化签证手续等事宜交换了意见。

今年3月10月，在北京的斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗这两个中东敌对国家，就恢复邦交、重新互设大使馆达成一致。在稍后发表的沙伊中三方声明中，沙特和伊朗不仅感谢伊拉克和阿曼于2021年至2022年期间承办多轮对话，而且也"赞赏并感谢中国领导人和政府承办和支持此次会谈并推动其取得成功"。

2016年初，在沙特处决了一位知名什叶派穆斯林神职人员后，伊朗示威者冲击了沙特驻德黑兰大使馆，沙特宣布与伊朗断交，并要求伊朗外交官在48小时内离开，同时，下令本国驻德黑兰外交官撤离伊朗。两国关系彻底破裂。

沙伊两国代表团在北京会谈

沙伊两国代表团在北京会谈

事实上，自2015年后沙特同伊朗的关系便开始恶化。与伊朗结盟的胡塞武装推翻了沙特支持的也门政府，并占领了首都萨那，此后，沙特和阿联酋联合其他逊尼派国家出兵干预也门战争。沙特谴责伊朗武装胡塞反政府力量，2019年，沙特的阿美石油公司的设施受到大规模袭击，导致其一半的石油产量受到影响。利雅得将这一行径归咎于伊朗，但伊朗则矢口否认。

直到今天，在地区多个冲突中，沙特和伊朗仍然支持着不同的对立方，在也门也是这样。因此，一些专家认为，双方是否为兑现协议做出贡献，尤其伊朗是否遵守协议，尚有待观察。目前在沙伊关系中已出现积极迹象，伊朗总统莱西已接受沙特国王邀请，不久后将出访利雅得。

（综合各通讯社）

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